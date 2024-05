Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium – recenzja serialu. Zemsta w imię ciemnej strony Mocy

Dwa lata temu na Disney+ zadebiutował serial Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi, za który odpowiadał Dave Filoni. Platforma była zadowolona z oglądalności produkcji i zamówiono drugi sezon. Po drodze koncepcja się jednak zmieniła i zamiast kolejnych historii o Jedi, tym razem możemy poznać dwie opowieści skoncentrowane na użytkowniczkach ciemnej strony Mocy. W tamtej produkcji opowieść o Ahsoce wyraźnie ustępowała tej o Hrabim Dooku, zanim ten przeszedł na stronę Imperatora. Tym razem historie są nieco bardziej zrównoważone, ale obie nie przebijają tej o mistrzu Qui-Gon Jinna. Wydaje się, że to problem doboru samych bohaterek, które nie są tak ciekawymi postaciami, jakby chciał nam to wmówić Filoni.

Do byłej Jedi Barriss Offee raczej nikt większego przywiązania nie ma. Bohaterka pojawiła się na chwilę w Ataku klonów i obecna była w serialu Wojny klonów, więc fani znają ją głównie z animowanych przygód. Z Opowieści z Imperium dowiadujemy się, że Offee przeżyła Rozkaz 66 i dołączyła do Imperium, aby stać się jedną z Inkwizytorek. Dostajemy więc skrótowo zaprezentowany, ale ciekawie poprowadzony wątek dotyczący roli Mocy i tego, jak wpływa na zmianę wartości. Była Jedi nie kieruje się jednak chęcią zemsty, czy czystą przemocą wobec swoich wrogów. Wręcz przeciwnie, próbuje osiągnąć równowagę, korzystając zarówno z jasnej, jak i ciemnej strony Mocy.

Opowieść o Morgan Elisabeth staje się nieco ciekawsza od drugiej historii poświęconej Barriss Offee, a to ze względu na większe przywiązanie widza do tej postaci. Antagonistka nie będzie miała okazji wrócić w kolejnym sezonie Ahsoki, więc podobnie jak miało to miejsce w przypadku Hrabiego Dooku, takie rozszerzenie jej historii pozwala lepiej zrozumieć jej motywacje i ambicje, które przejawiała w obu aktorskich serialach z Gwiezdnych wojen.

Pierwsze trzy odcinki opowiadają o Morgan Elisbeth, jednej z Sióstr Nocy z Dathomiry, która miała okazję pojawić się w The Mandalorian i odegrać istotną rolę w serialu Ahsoka. Dla Dave’a Filoniego ta postać stała się równie ważna, co padawanka Anakina Skywalkera wprowadzona w Wojnach klonów. Nic więc dziwnego, że mamy okazję bliżej poznać dramatyczne losy Elisabeth, która szybko poznała brutalne skutki wojny. Pełna gniewu i strachu coraz bardziej popychana była w stronę ciemnej stronie Mocy, która stała się jej atutem w tyranii, którą stworzyła na jednej z planet. Podobnie jak miało to miejsce w Opowieściach Jedi, również Opowieści z Imperium przedstawiają daną historię w różnych okresach czasowych za sprawą trzech odcinków. Możemy więc zobaczyć zarówno małą Morgan, jak i jej dorosłą i starszą wersję, poznając wszystkie etapy jej przemiany w postać, którą znamy ze wspomnianych wcześniej aktorskich seriali.

Mam jednak wrażenie, że historia Barriss Offee bardziej pasowałaby jednak do pełnoprawnego drugoplanowego sezonu Opowieści Jedi. To dobra i trzymająca w napięciu historia, ale marnuje trochę potencjał na opowiedzenie o prawdziwych użytkownikach ciemnej strony Mocy. Zresztą po Opowieściach z Imperium spodziewałem się nieco więcej zaprezentowania działań samego Imperium Galaktycznego, niż powielania tego, co znamy już z innych produkcji z Gwiezdnych wojen od Disneya.

Uniwersum Star Wars ma wiele interesujących postaci, o których można byłoby nakręcić cały serial, ale nawet taka forma sprawdzi się dla niektórych z nich. Dave Filoni może niepotrzebnie ogranicza się wyłącznie do użytkowników Mocy i w kolejnym sezonie chętnie zobaczyłbym historie bohaterów, którzy akurat z Mocą nie mają wiele wspólnego. Szczególnie w Opowieściach z Imperium można byłoby poruszyć wątek zwykłego, szeregowego żołnierza Imperium, który powoli awansuje w karierze, w końcu dochodząc na sam szczyt wojskowej hierarchii. Dlatego też czuję, że w tym serialu tkwi jeszcze spory potencjał, który nie został jak na razie odkryty i wykorzystany.

Gwiezdne wojny: Opowieści z Imperium to dobry powrót do formuły z Opowieści Jedi sprzed dwóch lat. Fani otrzymali kolejne ciekawe historii dwójki postaci, tym razem z drugiej strony galaktycznego konfliktu. Nie zabrakło kilku gościnnych występów, na czele z generałem Grievousem czy Darthem Vaderem, więc fani uniwersum poczują się tu jak w domu. Pochwalić można również samą oprawę wizualną, która zachowuje swój własny styl, ale jednocześnie widać postęp w stosunku do poprzedniej serii. Czuć jednak, że potencjał nie został do końca wykorzystany i chciałoby się nieco bardziej zróżnicowanych historii. Oby drugi sezon naprawił ten problem.