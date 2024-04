EXTRA - W co zaGRAMy w maju 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Intrygujące są obrazki z Heading Out, czyli nadchodzącej przygodówki akcji z elementami rogue-like’a od polskiego studia Serious Sim. Nie dość, że głównie prezentowany jest na nich samochód, którym będziemy przemierzać poszczególne lokacje, to dodatkowo całość ukazano przede wszystkim w czerni i bieli, gdzieniegdzie dodając jedynie odrobinę czerwonego koloru. Za sprawą tej produkcji będziemy mieli okazję wziąć udział w wyprawie po Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego stulecia, eksplorując tamtejsze autostrady, zasiadając za kółkiem muscle cara. Gra ma oferować nieliniowy przebieg kampanii z systemem losowo generowanych postaci czy sytuacji, więc każda sesja z Heading Out ma zapewnić nam unikatowe doświadczenie. Brzmi ciekawie, prawda?