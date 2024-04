Obława – recenzja serialu Apple TV+. Jak ze znanej historii zrobić wciągający thriller spiskowy

Jeśli na dźwięk słów serial historyczny dostajecie wysypki, to mogę Was uspokoić, że Obława nie wywołuje takich reakcji. Dzieje się tak za sprawą doskonale napisanego scenariusza, który ze znanych wydarzenia historycznego czyni wciągającą opowieść. Bez wątpienia jest to jedno z lepiej zrealizowanych przedsięwzięć tego typu, bo zamiast odfajkowywania kolejnych epizodów dziejących w tych dramatycznych czasach, dostajemy historię pełną emocji i doskonale zagranych postaci. I gdybym miał streścić ten serial jednym zdaniem, to powiedziałbym, że jest on o człowieku, który po stracie przyjaciela uparcie walczy o schwytanie jego mordercy i zachowanie pamięci o jego wielkim wkładzie w rozwój USA.

Obława – thriller spiskowy od Apple TV+ z doskonałą rolą Tobiasa Menziesa

Centralną postacią opowieści jest Edwin Stanton, w którego rolę wciela się specjalista od ról kostiumowych, Tobias Menzies. Dorobek aktora w tego typu produkcjach jest imponujący i wystarczy wspomnieć takie widowiska, jak choćby Outlander, The Crown, Terror, Rzym, Gra o tron. I wcale nie dziwię się, że twórcy Obławy postanowili postawić na to nazwisko i bogom należy dziękować, że to zrobili. Aktor wywiązał się ze swojego zadania koncertowo, tak jak to potrafi, całkowicie wchodząc w graną postać i znakomicie wypada jako targany emocjami, zdesperowany polityk i przyjaciel zamordowanego Lincolna. Rolę w Obławie z pewnością można dopisać do największych kreacji aktora.