Monitor gamingowy

Tekst partnerski 0 0

Monitor gamingowy to z pewnością jeden z najważniejszych elementów potrzebnych dla każdego miłośnika gier. Przecież bez dobrego monitora nie zauważymy naszych wrogów na czas, czy też nie będziemy mogli fascynować się świetną pracą wykonaną przez grafika. Co jednak określa wysoką jakość monitora i czym powinniśmy się kierować podczas zakupów? Sprawdź dalszą część artykułu aby się tego dowiedzieć!

W jaki sposób wybrać monitor? Monitor gamingowy to urządzenie przy którym na pewno nie powinniśmy kierować się ceną. Oczywiście jest wiele modeli w niskich cenach, jednak jakość to podstawa. Duzy ludzi sądzi, że tylko komputer powinien być dobrej jakość a na każdej innej części można przyoszczędzić, wszakże to błędne myślenie. Możemy zainwestować w komputer ogromne pieniądze, tak aby posiadał jak najlepsze podzespoły i pracował jak najszybciej. Będzie to wprawdzie zbędne, podczas gdy nasz monitor nawet nie będzie w stanie wyświetlić obrazu 4K.

W przypadku kupna urządzeń pod jak największy zysk w kontekście przyjemności z gier, zwykły monitor stosowany w biurach nie wystarczy. Tak aby każda rozgrywka byłą dla nas emocjonująca musimy zainwestować w monitory gamingowe. Na co jednak zwracać uwagę podczas wyboru? Monitor gamingowy - ważne parametry Do najważniejszym parametrów, które powinny być podstawą podczas zakupu monitora gamingowego zaliczamy: Przekątną ekranu i rozdzielczość. Jest to jak najbardziej podstawowy czynnik, gdyż musimy widzieć jak najwięcej, prawda? Podczas gier rywalizujących ważnym aspektem jest dobra widoczność. Musimy zauważyć rozstawioną pułapkę czy schowanego przeciwnika i to szybciej niż on zauważy nas. Gra przygodowa również potrzebuję wysokiej jakości ekranu. Właśnie piękne widoki, szczegóły w postaciach i krajobrazu sprawiają jak najwięcej przyjemności. Minimum podczas wyboru rozmiaru monitora to 24 cale. Oczywiście najlepiej zainwestować w 27 calowe czy nawet 32, gdyż w tym przypadku im więcej tym lepiej. Przy wyborze rozdzielczości warto pamiętać o tym jakie właściwości ma nasz komputer. Gdyż najlepiej jest kupić komputer o rozdzielczości 4K, jednak jeśli nasze podzespół nie są aż tak dobrej jakości, bezpieczną pozycją będzie opcja Full HD. Rozdzielczość, która się świetnia sprawdza w proporcji cena : jakość. Warto również wspomnieć o monitorze z zakrzywionym ekranem, który z pewnością jest fajnym elementem, dodającym przyjemności z gry. Nie jest aczkolwiek pozycją niezbędną. Drugim ważnym parametrem jest częstotliwość odświeżania obrazu i czas reakcji matrycy. Dwa elementy na które szczególnie powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze monitora. Czas reakcji matrycy to czas, który potrzebuję piksel do zmiany swojego koloru. Logicznie im wartość mniejsza tym lepiej. Specjaliści sugerują, iż w przypadku gier wystarczy już 3 milisekundy, jednak w tym wypadku nie ma co oszczędzać i warto postawić na 1 milisekundę.

GramTV przedstawia: