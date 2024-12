Bank Pekao z mapą Money Tycoon w Fortnite

Bank Pekao S.A. otwiera drzwi do świata metaverse, wkraczając do gry Fortnite z pionierską mapą Money Tycoon. To unikalne połączenie rozrywki i edukacji finansowej ma na celu dotarcie do młodych graczy, ucząc ich zarządzania finansami w przystępnej i angażującej formie. Projekt jest integralną częścią kampanii promocyjnej Konta Przekorzystnego dla Młodych z kartą gamingową, prowadzonej pod hasłem „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”.

Pierwsza mapa finansowa w Fortnite

Bank Pekao jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce wprowadził symulacyjną planszę Tycoon w Fortnite, która ma edukować graczy na temat podstawowych mechanizmów finansowych. Money Tycoon łączy strategiczne budowanie własnej placówki bankowej z wyzwaniami, takimi jak zarządzanie oszczędnościami, inwestowanie i planowanie rozwoju. Gracze zdobywają cenne umiejętności, które mogą wykorzystać w rzeczywistym życiu.