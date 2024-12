Wielki finał Fortnite we Wrocławiu – turniej, konkursy i gwiazdy internetu już 7 grudnia!

Gamingowe emocje sięgną zenitu, gdy najlepsi gracze Fortnite w Polsce zmierzą się w finale ogólnopolskiego turnieju Red Crown Battle. Wydarzenie, zaplanowane na godziny 12:00–18:00, to nie tylko gratka dla graczy, ale również dla fanów popularnych influencerów takich jak Farell, Manoyek, Kebcio czy Bezi. W programie znalazły się także konkursy z nagrodami oraz możliwość zdobycia unikalnych pamiątek.

Finał turnieju Fortnite to niewątpliwie główny punkt dnia. Szesnastu najlepszych graczy z całej Polski, wyłonionych w kwalifikacjach prowadzonych od 15 listopada do 3 grudnia, stanie do walki o tytuł mistrza i nagrody o łącznej wartości 60 000 zł. Wśród uczestników znajdą się zarówno ci, którzy grali stacjonarnie w strefach Gaming Zone w MediaMarkt, jak i zwycięzcy turnieju online, który odbędzie się 2 grudnia.

Spotkaj ulubionych influencerów i wygraj wyjątkowe nagrody

Na odwiedzających MediaMarkt Magnolia Park czeka także nie lada gratka – możliwość spotkania z najpopularniejszymi twórcami internetowymi związanymi z gamingiem. Farell, Manoyek, Kebcio i Bezi będą dostępni na specjalnym stoisku przed galerią. To idealna okazja, aby zrobić sobie z nimi zdjęcie, wziąć udział w sesji Q&A czy powalczyć o gamingowe gadżety w organizowanych przez nich konkursach.

Dla tych, którzy lubią rywalizację, organizatorzy przygotowali dodatkową atrakcję w postaci specjalnego serwera Discord. Tam gracze mogą dołączać do drużyn ulubionych influencerów i zdobywać punkty za zapraszanie nowych członków. Najbardziej aktywni użytkownicy mają szansę na wygranie słuchawek i innych akcesoriów gamingowych.

Red Crown Battle – Fortnite w nowej odsłonie

Wrocławski finał turnieju Fortnite to nie tylko szansa na obserwowanie rozgrywek na najwyższym poziomie, ale również pokaz, jak popularna gra ewoluuje w kierunku sportu elektronicznego. Strategia, refleks i współpraca drużynowa to cechy, które decydują o zwycięstwie w takich zawodach. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału, musieli udowodnić swoje umiejętności w czterech meczach kwalifikacyjnych, a następnie zgłosić swoje wyniki, udostępniając je na platformie turniejowej.