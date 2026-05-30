Kultowe przygodówki, które powinny wrócić – 10 klasyków, dla których nadal jest miejsce

Na rynku jest wcale nie młode pokolenie graczy, które nie doświadczyło wielkiej popularności przygodówek – tych klasycznych, głównie point & click. Najlepsze czasy tego gatunku dawno przeminęły, co nie oznacza, że jest on martwy. Wręcz przeciwnie, uważam że kilka z nich mogłoby wrócić w jakiejś formie. Takiej, która połączy ich największe atuty ze współczesnymi rozwiązaniami.

Poniżej znajdziecie kilka świetnych, moim zdaniem, kandydatów na kolejną szansę. Niektóre z tych gier mogłyby otrzymać remake, inne reboot czy kontynuację. Czasami może to być nawet porządny remaster, który niskim kosztem przywróci grę do życia. Opcji jest wiele. Kto wie, może któryś z tych klasyków kiedyś wróci do łask?

10. Discworld – Klasyk od Terrego Pratchetta

O tym, że gracze nadal chcą zagrać w Discworld, świadczy między innymi Dreamlista GOG-a, na której ta przygodówka okupuje jedną z topowych pozycji. Trudno się dziwić – w końcu to egranizacja kultowego Świata Dysku Terrego Pratchetta. Wydana przez Psygnosis przygodówka świetnie oddawała klimat świata wykreowanego przez znanego pisarza, oferując ciekawą, pełną humoru historię. Pojawiła się nawet wersja konsolowa. Wracając do GOG-a, wydaje się, że to jest dobry dowód na to, że gracze nadal pamiętają Discworld i chcą powrotu nie tylko tej gry, ale też samego świata wykreowanego przez nieodżałowanego Pratchetta.

9. King's Quest – Opowieści z królestwa

Mniej więcej dekadę temu Activision zdecydowało się na reaktywowanie Sierry, a wraz z nią kilku starych marek. Szansę na nowe życie dostał między innymi King’s Quest. Szkoda, że tej baśniowej historii o pewnej rodzinie królewskiej zabrakło większej widoczności, bo była to udana gra z ciekawymi pomysłami i klimatem. Niestety Activision dosyć szybko uznało, że dla Sierry jednak nie ma miejsca na rynku i cała inicjatywa trafiła do kosza. Dla branży to spora strata, bo to jednak istotny element dziedzictwa elektronicznej rozrywki. King’s Quest bez wątpienia nie jest najważniejszym IP jakie opiszę w tym tekście, ale na pewno dobrze by było, aby jeszcze wróciło w jakiejś formie.

8. Broken Sword – Prawnik i dziennikarka na tropie zbrodni

Broken Sword to jedna z najważniejszych i najdłużej rozwijanych serii gier przygodowych. Zapoczątkowana przez Charlesa Cecila jeszcze w latach 90., wytrwała aż do 2014 roku i premiery piątki. Fani cyklu na pewno zwrócą uwagę, że jakiś czas temu zapowiedziana została kolejna gra z serii o podtytule Parzival's Stone. Patrząc jednak na screeny można odnieść wrażenie, że Broken Sword zasługuje na znacznie więcej. Jestem też przekonany, że takie przygodówki powinny wrócić nie jako klasyczny point & click, a coś bardziej nowoczesnego, co połączy znanych bohaterów i kryminalną historię z nowoczesną rozgrywką.