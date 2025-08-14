Kamizelka bHaptics Tactsuit Pro wstrząśnie Twoim gamingowym życiem!

bHaptics Tactsuit Pro to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje doświadczenia nie tylko w wirtualnej rzeczywistości…

Przez wiele lat twórcy sprzętu związanego z grami komputerowymi prześcigają się w tym kto będzie bliżej prawdziwym odczuciom z grania. Część z pomysłów to wymysły związane z kinem science-fiction, a część można byłoby rozpatrywać w perspektywie memów (widzieliście te virale z gościem, który strzelając z czołgu odpala silnik imitujący wystrzał?). Gogle VR również weszły w dość zaawansowany etap swojego działania nie tylko dając graczom wysokiej jakości obraz, ale również i coraz to lepsze doznania dźwiękowe oraz często również fizyczne za pomocą kontrolerów.

A jakby tak do tego wszystkiego dołożyć jeszcze jedną warstwę, ale taką naprawdę dosłowną? Taką, która będzie w stanie symulować to, co dzieje się w grze na Twoim ciele. Producent bHaptics stworzył bowiem specjalną kamizelkę haptyczną Tactsuit Pro, której celem jest właśnie odwzorowywanie tego, co dzieje się przed oczami gracza. Nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.

Technikalia – czym jest bHaptics Tactsuit Pro?

Kamizelka haptyczna bHaptics TactSuit Pro to zaawansowana bezprzewodowa kamizelka wyposażona w 32 punktowe silniki wibracyjne (motorki) rozmieszczone na całym tułowiu. Urządzenie to znacząco zwiększa immersję w wirtualnej rzeczywistości, pozwalając użytkownikowi poczuć wrażenia z gier, symulatorów czy multimediów na własnej skórze. Wybór jest dość spory – aktualnie TactSuit Pro obsługuje nieco ponad 300 gier, z czego około 190 w trybie natywnym. Reszta wspierana jest za pomocą specjalnych modyfikacji.

Kamizelka jest wyposażona w 32 wibracyjne silniki ERM rozmieszczone po 16 z przodu i z tyłu. Zasilane są przez wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,63V oraz pojemności 9088 mAh, co jest w stanie zagwarantować ponad 13 godzin działania na jednym ładowaniu. Czas pełnego naładowania kamizelki natomiast to około 5 godzin. TactSuit Pro można połączyć bezprzewodowo za pomocą Bluetooth, a także dodatkowo analogowego złącza audio 3,5 mm, dzięki czemu kamizelka może generować dodatkowe wibracje na podstawie dźwięków (rozwiązanie bardzo podobne do tego, które jest zastosowane w kontrolerach DualSense od PlayStation 5).

I teraz kilka słów o wymiarach – sama kamizelka waży około 1,87 kg, a regulowany obwód klatki piersiowej to od 66 do 127 cm z możliwością przedłużenia dodatkowym paskiem do 147 cm. Długość to około 56 – 60 cm, a konstrukcja pozwala na dostosowanie różnych elementów do odpowiedniej sylwetki użytkownika. Całość dla komfortu oraz długiej żywotności kamizelki została stworzona z wysokiej jakości materiałów, a także wzbogacona podszewką z oddychającej siatki, która nie tylko dba o odpowiednią wentylację, ale również można spokojnie ją odpiąć i wyprać lub wymienić na nową.

Dodatkowo całość można sterować za pomocą specjalnego panelu kontrolnego z okrągłym przyciskiem oraz pierścieniem LED, który wskazuje w jakim statusie aktualnie znajduje się urządzenie, jak również można regulować intensywność wibracji lub też wyłączyć odtwarzanie efektów haptycznych.

Co znajdziesz w zestawie?

Na zestaw bHaptics TactSuit Pro składają się:

Kamizelka haptyczna bHaptics TactSuit Pro

Dedykowany dongle Bluetooth USB do PC

Kabel USB-C do ładowania kamizelki

Akcesoria audio (kabel audio do trybu audio-to-haptic)

Instrukcja obsługi

Kompatybilność z grami – spora biblioteka gier nie tylko do wirtualnej rzeczywistości

bHaptics TactSuit Pro to kamizelka stworzona głównie z myślą o tych, którzy chcieliby mieć o wiele bardziej rozbudowane doświadczenia z ogrywania gier w wirtualnej rzeczywistości. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektóre gry możecie również zagrać bez wykorzystywania specjalnych gogli VR. O tym jednak jeszcze wspomnimy za chwilę.

Głównym urządzeniem wspieranym przez bHaptics TactSuit Pro są gogle Meta Quest, a dokładnie wersje Meta Quest 2, Quest 3 oraz Quest Pro poprzez natywne wsparcie aplikacji z poziomu gogli. Komunikacja sama w sobie odbywa się poprzez sparowanie kamizelki poprzez Bluetooth, a podłączenie specjalnego kabla związanego z odbiorem audio-to-haptic można również zsynchronizować wibracje z dźwiękiem.