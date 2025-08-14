Kamizelka bHaptics Tactsuit Pro wstrząśnie Twoim gamingowym życiem!

bHaptics Tactsuit Pro to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje doświadczenia nie tylko w wirtualnej rzeczywistości…
Przez wiele lat twórcy sprzętu związanego z grami komputerowymi prześcigają się w tym kto będzie bliżej prawdziwym odczuciom z grania. Część z pomysłów to wymysły związane z kinem science-fiction, a część można byłoby rozpatrywać w perspektywie memów (widzieliście te virale z gościem, który strzelając z czołgu odpala silnik imitujący wystrzał?). Gogle VR również weszły w dość zaawansowany etap swojego działania nie tylko dając graczom wysokiej jakości obraz, ale również i coraz to lepsze doznania dźwiękowe oraz często również fizyczne za pomocą kontrolerów.
A jakby tak do tego wszystkiego dołożyć jeszcze jedną warstwę, ale taką naprawdę dosłowną? Taką, która będzie w stanie symulować to, co dzieje się w grze na Twoim ciele. Producent bHaptics stworzył bowiem specjalną kamizelkę haptyczną Tactsuit Pro, której celem jest właśnie odwzorowywanie tego, co dzieje się przed oczami gracza. Nie tylko w wirtualnej rzeczywistości.
Technikalia – czym jest bHaptics Tactsuit Pro?
Kamizelka haptyczna bHaptics TactSuit Pro to zaawansowana bezprzewodowa kamizelka wyposażona w 32 punktowe silniki wibracyjne (motorki) rozmieszczone na całym tułowiu. Urządzenie to znacząco zwiększa immersję w wirtualnej rzeczywistości, pozwalając użytkownikowi poczuć wrażenia z gier, symulatorów czy multimediów na własnej skórze. Wybór jest dość spory – aktualnie TactSuit Pro obsługuje nieco ponad 300 gier, z czego około 190 w trybie natywnym. Reszta wspierana jest za pomocą specjalnych modyfikacji.
Kamizelka jest wyposażona w 32 wibracyjne silniki ERM rozmieszczone po 16 z przodu i z tyłu. Zasilane są przez wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,63V oraz pojemności 9088 mAh, co jest w stanie zagwarantować ponad 13 godzin działania na jednym ładowaniu. Czas pełnego naładowania kamizelki natomiast to około 5 godzin. TactSuit Pro można połączyć bezprzewodowo za pomocą Bluetooth, a także dodatkowo analogowego złącza audio 3,5 mm, dzięki czemu kamizelka może generować dodatkowe wibracje na podstawie dźwięków (rozwiązanie bardzo podobne do tego, które jest zastosowane w kontrolerach DualSense od PlayStation 5).
I teraz kilka słów o wymiarach – sama kamizelka waży około 1,87 kg, a regulowany obwód klatki piersiowej to od 66 do 127 cm z możliwością przedłużenia dodatkowym paskiem do 147 cm. Długość to około 56 – 60 cm, a konstrukcja pozwala na dostosowanie różnych elementów do odpowiedniej sylwetki użytkownika. Całość dla komfortu oraz długiej żywotności kamizelki została stworzona z wysokiej jakości materiałów, a także wzbogacona podszewką z oddychającej siatki, która nie tylko dba o odpowiednią wentylację, ale również można spokojnie ją odpiąć i wyprać lub wymienić na nową.
Dodatkowo całość można sterować za pomocą specjalnego panelu kontrolnego z okrągłym przyciskiem oraz pierścieniem LED, który wskazuje w jakim statusie aktualnie znajduje się urządzenie, jak również można regulować intensywność wibracji lub też wyłączyć odtwarzanie efektów haptycznych.
Co znajdziesz w zestawie?
Na zestaw bHaptics TactSuit Pro składają się:
Kamizelka haptyczna bHaptics TactSuit Pro
Dedykowany dongle Bluetooth USB do PC
Kabel USB-C do ładowania kamizelki
Akcesoria audio (kabel audio do trybu audio-to-haptic)
Instrukcja obsługi
Kompatybilność z grami – spora biblioteka gier nie tylko do wirtualnej rzeczywistości
bHaptics TactSuit Pro to kamizelka stworzona głównie z myślą o tych, którzy chcieliby mieć o wiele bardziej rozbudowane doświadczenia z ogrywania gier w wirtualnej rzeczywistości. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektóre gry możecie również zagrać bez wykorzystywania specjalnych gogli VR. O tym jednak jeszcze wspomnimy za chwilę.
Głównym urządzeniem wspieranym przez bHaptics TactSuit Pro są gogle Meta Quest, a dokładnie wersje Meta Quest 2, Quest 3 oraz Quest Pro poprzez natywne wsparcie aplikacji z poziomu gogli. Komunikacja sama w sobie odbywa się poprzez sparowanie kamizelki poprzez Bluetooth, a podłączenie specjalnego kabla związanego z odbiorem audio-to-haptic można również zsynchronizować wibracje z dźwiękiem.
GramTV przedstawia:
Z drugiej strony mamy również wsparcie dla gier VR na innych platformach stworzonych do wirtualnej rzeczywistości również z natywną integracją oraz możliwością wykorzystywania modyfikacji, które pozwalają na wykorzystanie kamizelki w innych grach np. na Steam VR czy OpenVR. Dzięki temu spokojnie włączycie takie gry, jak chociażby DiRT Rally 2.0 czy Project Cars z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania i niekoniecznie z koniecznością korzystania z gogli. Poza pecetowymi rozwiązaniami na VR bHaptics TactSuit Pro również współpracuje z goglami PlayStation VR 2 bez względu na to czy korzystasz z nich do gier na konsoli, czy od niedawna również PC.
A poza tym – nie tylko w grach możesz korzystać z kamizelki bHaptics TactSuit Pro! Dzięki audio-to-haptic możesz również wzmocnić doznania podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów.
Wrażenia z bHaptics TactSuit Pro na przykładzie symulatorów
Wyobraźcie sobie taką sytuacje – włączacie swoją ulubioną grę wyścigową i decydujecie się na przejazd na torze Nurburgring Nordschleife samochodem GT3. Biorąc pod uwagę to, że mamy dostępne po 16 osobnych silników po jednej i drugiej stronie kamizelki okazuje się, iż przy odpowiednim symulatorze te wrażenia z jazdy są jeszcze bardziej spotęgowane.
W zależności od tego z której strony odbywa się ruch po stronie pojazdu, tak odpowiedni silnik intensyfikuje wibracje. Te możecie również wzmocnić w ustawieniach związanych z bHaptics Player. Co więcej – wszystko odbywa się bezprzewodowo, a skonfigurowanie wszystkiego również nie jest problemem. Wystarczy zainstalowanie odpowiedniej aplikacji, wybór gry oraz włączenie opcji związanej z telemetrią. Reszta zależy już od tego czy chcecie grać na padzie, czy pokusicie się również o kierownicę. W obu przypadkach doznania z przejazdu czując każdą nierówność na tak wymagającym torze, jakim jest Nurburgring Nordschleife jest bezcenna.
Podobnie jest w przypadku ogrywania gier w wirtualnej rzeczywistości. Tutaj dobrym przykładem jest ogrywanie After The Fall, w którym każde trafienie jest odczuwalne przez grającego. Dokładając do tego dodatkowe akcesoria w postaci rękawków, rękawiczek czy nawet dodatkowych akcesoriów na nogi jeszcze lepiej odwzoruje dynamiczne starcia z zombiakami podlane klimatem rodem z arcade!
To coś więcej niż tylko wibracje…
bHaptics TactSuit Pro to nie tylko świetne rozszerzenie tego, co może dawać zestaw do wirtualnej rzeczywistości, ale również świetna zabawa dla tych, którzy chcieliby wyciągnąć z multimediów więcej niż tylko powierzchniowe wrażenia z obcowania z różnymi formami rozrywki. Tym bardziej, że nie musi się on ograniczać do jednego, konkretnego modelu gogli czy też wykorzystywania stricte pod VR.
Fani symulacji będą zachwyceni większym poziomem immersji, a i oglądając filmy czy słuchając muzyki można się poczuć właściwie jak w kinie czy na koncercie. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie. Dodatkowo również wykorzystanie najwyższej jakości materiałów sprawia, iż bHaptics TactSuit Pro spokojnie będzie służyła długo, jak również może być wykorzystywana przez wiele osób bez względu na ułożenie ciała.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!