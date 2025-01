Jotunnslayer: Hordes of Hel - pierwsze wrażenia. To świetny przykład udanego wczesnego dostępu

A w dodatku gra, póki co, kosztuje tyle co duża pizza. Pozycja obowiązkowa dla fanów klimatów nordyckiej mitologii, którzy nie stronią od rogue-lite’ów.

Kiedy gracze spierają się o to, czy lepiej zagrać w Path of Exile 2 (na razie w formie płatnego wczesnego dostępu), czy też wrócić do Diablo 4 lub nadrobić produkcję Blizzarda, na rynku pojawia się nieukończona jeszcze wersja Jotunnslayer: Hordes of Hel. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że gra ma konkurować ze wspomnianymi hitami. Nic bardziej mylnego - to hack’n’slash, którego autorzy mierzą się z Halls of Torment czy Vampire Survivors . Czy są z góry skazani na porażkę? Wprost przeciwnie - Jotunnslayer: Hordes of Hel może sporo namieszać na rynk u. Zresztą, już teraz cieszy się sporą popularnością wśród graczy, choć - tak jak wspomniałem - ten nordycki bullet hell shooter ukazał się na razie w Early Accessie.

Pamiętacie może Vikings: Wolves of Midgard? Kiedy recenzowałem tę grę w 2017 roku zastanawiałem się, czy to gratka dla fanów Path of Exile, Grim Dawn i Diablo. Choć wówczas tekst zwieńczyłem notą 7 na 10 oczek, wciąż uważam że warto zagrać w produkcję studia Games Farm. Tym razem jednak, po pierwsze, nie zamierza ono konkurować z Grinding Gear Games od Path of Exile i Blizzardem odpowiedzialnym za Diablo, a po drugie nie działa w pojedynkę, lecz nawiązało współpracę z ekipą ARTillery mającą na swoim koncie… dwuwymiarową przygodówkę z interfejsem point and click zatytułowaną Catie in MeowmeowLand. Jak widać jednak, kooperacja między tymi firmami przebiega dobrze, czego efektem jest Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Co zawiera wczesny dostęp?

Jotunnslayer: Hordes of Hel w ramach Wczesnego Dostępu na Steamie oferuje na razie dostęp do dwóch lokacji, ale nie są one dostępne od samego początku. Rozpoczynając swoją przygodę z omawianym tytułem otrzymujemy możliwość eksterminowania wrogów w Niflheim i to wyłącznie na niskim poziomie trudności (sesja trwa wówczas 10 minut). Dopiero po zaliczeniu tegoż odblokowujemy normalny (tutaj mamy kwadrans na wykazanie się), a nagrodą za przejście wspomnianego obszaru w ten sposób nie dość, że możemy spróbować swoich umiejętności “na hardzie” (jest jeszcze poziom niemożliwy), to w dodatku otwieramy bramy do Muspelheim. A więc z mroźnej krainy przenosimy się do ognistego królestwa. Na każdym z poziomów musimy nie tylko wykonywać cele misji (polegające między innymi na zebraniu określonej liczby przedmiotów, wyeliminowaniu konkretnych wrogów czy dezaktywowaniu portali), ale także pokonać bossa.

Jotunnslayer: Hordes of Hel

Jeśli chodzi o klasy postaci, to najpierw wybieramy pomiędzy Berserkerem, a Seeres, czyli odpowiednio niezwykle silną postacią działającą w zwarciu, a preferującą rzucanie zaklęć z dalszej odległości bohaterką charakteryzującą się większą zwinnością. Dopiero z czasem dołączają do nich wyposażony w łuk Revenant oraz Flame Sister, a więc nie kto inny, jak piromantka. W tym aspekcie również możemy niejako dostosowywać poziom trudności, wszak zabawa Berserkerem okazuje się najbardziej wymagająca, natomiast Seeres, Revenant czy Flame Sister to postacie, którymi gra się znacznie łatwiej. Rozprawianie się z wrogami na dystansie jest znacznie prostsze, tym bardziej że sama gra do najprostszych nie należy.

Jak w to się gra?

Co ciekawe, w Jotunnslayer: Hordes of Hel mamy różnego rodzaju modyfikatory rozgrywki. Dzięki nim możemy na przykład zmniejszyć lub zwiększyć obrażenia zadawane przez wrogów (co wpłynie na liczbę zdobytych nagród), sprawić że oponenci zdołają przetrwać śmierć, co pozwoli nam zdobyć więcej zasobów czy też przyspieszyć tempo rozgrywki. Nie wszystkie tego typu opcje są dostępne od razu, ale najbardziej kusząca - przynajmniej na początku - wydaje się ta przyśpieszająca właśnie tempo zabawy i jeszcze nieco obniżająca stopień wyzwania. Sama rozgrywka jest w moim odczuciu nieco zbyt wolna i momentami odrobinę monotonna, nawet pomimo obecności hordy wrogów na ekranie. Niektórym może przeszkadzać również to, że ostatecznie mamy do czynienia z rogue-litem, więc po śmierci postaci w zasadzie nie posuwamy się do przodu. Tyle tylko, że z drugiej strony, jak napisałem wcześniej, sesje nie są długie, więc nie tracimy wiele czasu w razie ewentualnej porażki.