Jakie suplementy dla graczy wybrać?

Jeśli nie wiesz, czym są suplementy diety dla graczy, koniecznie przeczytaj nasz poprzedni artykuł na ten temat. Dowiesz się z niego, co zawierają i co zyskasz, decydując się na zażywanie wspomnianych specyfików.

Dlaczego MADMONQ?

MADMONQ to firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety adresowanych przede wszystkim do graczy. Ich flagowy produkt, również nazwany MADMONQ, to suplement w formie tabletek do żucia, który zawiera mieszankę składników (kofeina, L-teanina, Brainberry, bacopa monnieri oraz wiele innych ziół i aminokwasów) mających na celu poprawić funkcjonowanie mózgu i sprawność umysłową, a także zredukować stres.

MADMONQ - suplement diety

Tak jak wspomniano wcześniej, MADMONQ to nie tylko nazwa firmy, ale i najważniejszego produktu oferowanego w formie bezcukrowej tabletki do ssania lub żucia. Jest ona naturalnie aromatyzowana i zabarwiona dzikimi jagodami i malinami. W najnowszej odsłonie, 3.0, producent zadbał również o to, by suplement diety MADMONQ zawierał także Brainberry, czyli silny, naturalny ekstrakt poprawiający koncentrację, szybkość psychomotoryczną i dokładność, który został przetestowany klinicznie na graczach. Dzięki niemu zauważycie lepszą synchronizację procesów zachodzących między mózgiem, oczami i rękoma.

Jako że MADMONQ składa się z naturalnych składników (każda tabletka to 14 ekstraktów ziołowych, roślinnych, owocowych i innych składników odżywczych, a do tego wspomniany już, zupełnie nowy składnik - Brainberry), nie doświadczysz żadnych problemów zdrowotnych spowodowanych wahaniami poziomu cukru w organizmie.

MADMONQ CHAMPION - suplement diety

Drugim produktem w ofercie firmy MADMONQ jest CHAMPION, czyli suplement diety w formie tabletki do żucia składający się z ponad 24 starannie wyselekcjonowanych składników odżywczych (karotenoidy, aminokwasy, przeciwutleniacze, witaminy ADEK i B, minerały oraz ekstrakty z roślin, ziół i owoców), które zostały przebadane klinicznie. Dzięki nim zaspokoisz ponad 30 kluczowych niedoborów organizmu występujących zwykle u graczy.

MADMONQ CHAMPION to coś w sam raz dla graczy, którzy poszukują najlepszego codziennego wzmocnienia opracowanego z myślą o długotrwałym zdrowiu. Zawarte w tym suplemencie składniki odżywcze wspierają równowagę hormonalną, witalność, przemianę energii oraz... dbają o układ rozrodczy. Jak czytamy na oficjalnej stronie producenta MADMONQ “świat potrzebuje więcej graczy takich jak ty”.

Na co możesz liczyć?

MADMONQ to suplementy diety, które przede wszystkim:

zmniejszają czas reakcji

czas reakcji poprawiają wzrok

wpływają na energię

redukują stres

zwiększają wytrzymałość i regenerację

poprawiają pamięć i pracę mózgu

Kup jednorazowo lub zasubskrybuj

Wszystko fajnie, ale ile to tak naprawdę kosztuje? Zacznijmy może jednak od tego, że MADMONQ to sprawdzony wybór. W przypadku suplementu diety MADMONQ mówimy bowiem o ponad 5600 opiniach klientów i średniej ocen na poziomie 4,87 (na 5 oczek), z kolei CHAMPION może pochwalić się notą 4,85 na bazie ponad 100 recenzji.