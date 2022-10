Jaka jest cena marzeń z dzieciństwa, czyli ile kosztują samochody w NFS Underground 2?

Są gry, które na stałe zagościły w sercach polskich graczy na skalę fenomenu do tego stopnia, że ci nadal do nich wracają.

I choć niektóre z nich mają dzisiaj ponad 15 czy 20 lat (pierwszy Wiedźmin w 2022 r. skończył 15 lat. Czujecie się staro?), darzymy je nieprzemijającym sentymentem.

Należy do nich także Need For Speed 2: Underground, który 19 listopada 2022 r. osiągnie pełnoletniość w Polsce.

Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć auta, którymi mogliśmy walczyć z konkurencją w nielegalnych wyścigach po ulicach Bayview. Zobacz, którym autem możesz pojechać też w prawdziwym życiu, i ile Cię to będzie kosztowało.

Lista samochodów z gry Need for Speed Underground 2 wraz z ceną i ubezpieczeniem

Z uwagi na niedobór wskazanych modeli na polskim rynku wtórnym, do wyceny wartości posłużyliśmy się także kalkulatorem OC, który jest podłączony do programów do wyceny aut Eurotax. W przypadku braku wskazanego modelu wzięliśmy średnią cenę z portali do handlu używanymi samochodami.

Sprawdziliśmy też, ile kosztuje ubezpieczenie OC na te auta.

Ceny ubezpieczenia OC sprawdziliśmy w kalkulatorze OC . Dla równych warunków składka OC na wszystkie pojazdy była liczona na tego samego kierowcę. To 41-letni mężczyzna z Brzegu w województwie opolskim. Kupuje OC na swoje samochody od ponad 10 lat. Kalkulacje przeprowadzono dn. 22.10.2022 r.

W wersji amerykańskiej występują samochody Acura RSX Type S oraz Honda Civic Coupe Si, które w wersji europejskiej producenci zastąpili Peugeotem 106 i Oplem Corsą. Na potrzeby tego artykułu przyjęliśmy wersję europejską.

Disclaimer: niektóre z aut są obecnie bardzo rzadkie, przez co zarówno określenie ich wartości jak i składki za ubezpieczenie OC jest trudne i najczęściej są one ustalane indywidualnie przy udziale rzeczoznawcy samochodowego.