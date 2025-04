Jak gaming to z Vobis. Sprawdźcie nową ofertę!

Dlaczego akurat PS5? PlayStation 5 to obecnie najmocniejsza i najbardziej wszechstronna konsola na rynku konsumenckim, która wyznacza standardy dla gier nowej generacji. Wyposażona w niestandardowy procesor AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 16 wątków, taktowanie do 3,5 GHz) oraz układ graficzny RDNA 2 o mocy obliczeniowej 10,28 teraflopa, PS5 oferuje płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60, a w niektórych tytułach nawet 120 kl./s. PlayStation 5 wspiera także ray tracing, a tryb wstecznej kompatybilności pozwala uruchamiać większość gier z PS4 z poprawioną wydajnością.

PlayStation 5 Digital Slim to odświeżona wersja znanej już PS5, pozbawiona napędu optycznego i wyposażona w 1 TB pamięci SSD. Jest zauważalnie mniejsza i lżejsza od pierwszej wersji konsoli, a jednocześnie oferuje identyczną wydajność i pełne wsparcie dla gier nowej generacji. Oczywiście, ograniczeni jesteśmy tylko do gier w wersji cyfrowej, ale czy to aż tak duży problem? Konsolę kupimy już za 1949 zł – cena jest doskonała.

Z kolei PlayStation 5 Pro to konsola dla bardziej wymagających graczy. Wyposażona w mocniejszy układ graficzny oraz większą przestrzeń dyskową (aż 2 TB), PS5 Pro celuje w rozgrywkę w natywnym 4K i wyższej liczbie klatek. Ma też lepsze wsparcie dla technologii śledzenia promieni (ray tracingu), co przekłada się na bardziej realistyczne oświetlenie i efekty wizualne. Jest to sprzęt przygotowany z myślą o graczach, którzy chcą wycisnąć maksimum z nadchodzących hitów. Jest jednak nieco drożej – 3399 zł. Niemniej, wydajność rośnie wykładniczo.

Różnica między obiema wersjami sprowadza się głównie do mocy obliczeniowej, obecności napędu oraz pojemności dysku. PS5 Digital Slim to świetna propozycja dla osób preferujących cyfrową dystrybucję gier i szukających dobrej konsoli do 2000 zł. Z kolei PS5 Pro to sprzęt na lata – z zapasem mocy i przestrzeni dyskowej, gotowy na najbardziej wymagające tytuły tej generacji. Coś idealnego dla zapalonych graczy. Aktualne ceny w Vobis sprawiają, że obie opcje są bardzo opłacalne.

A może komputer i pady? A jak pady, to od Microsoftu

Wolicie grać na komputerze? Nie jesteście skazani na klawiaturę i myszkę. Pad to świetne rozwiązanie do gier piłkarskich, wyścigów czy RPGów. A do strzelanek lepiej postawić jednak na tradycyjną myszkę. I to jest właśnie świetne w graniu na PC. A jaki pad wybrać? To proste.

Pad do Xbox Series X to od lat jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, kontroler do grania na PC. Kluczowym atutem jest tutaj pełna, natywna kompatybilność z systemem Windows – w końcu zarówno Xbox, jak i Windows to produkty Microsoftu. Dzięki temu kontroler działa z komputerem „od ręki”, bez potrzeby instalowania dodatkowych sterowników, konfigurowania oprogramowania czy stosowania obejść. Podłączamy go przez Bluetooth lub kabel USB-C i od razu jesteśmy gotowi do gry – czy to w Steamie, Game Passie, czy Epic Games Store. No i na konsoli Xbox, ale tego dodawać chyba nie muszę, prawda? To właśnie natywna obsługa jest największym atutem.