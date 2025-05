Gwiezdne Wojny: Opowieści z Podziemi – recenzja serialu. Spadek formy

O wiele lepiej wygląda to w przypadku drugiego z bohaterów Opowieści z Podziemia, czyli uwielbianego przez fanów łowcy nagród Cad Bane’a. Serial pozwala poznać genezę tej postaci – od drobnego złodziejaszka z planety Duro, po zimnokrwistego zabójcę, z którym nikt nie może się równać. Historia przedstawia nam losy młodego Cada, który wraz z najlepszym przyjacielem próbował przetrwać na rodzimej planecie. Ich podłą sytuację zmienia spotkanie z innym Durosem, który oferuje im niebezpieczną, ale intratną pracę. Jednak podczas jednej z misji coś idzie nie tak i Cade wpada wprost do przestępczego półświatka, pozostawiając swojego przyjaciela na pastwę losu.

Ventress to ciekawa postać, ale niekoniecznie w tym wydaniu, który zdaje się najnudniejszym okresem jej życia. Poznajemy więc dalsze losy bohaterki po wydarzeniach z seriali Gwiezdne wojny: Wojny klonów oraz Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja, która poszukuje swojego byłego partnera Quinlana Vosa. Chociaż jej cel nie jest jasny, to łatwo się domyślić, że ma niedokończone sprawy z tym upadłym Jedi. I poszukiwania Vosa mogłyby być ciekawym kierunkiem w rozwoju historii tej bohaterki, ale ten wątek szybko jest porzucany. W odcinkach Ventress ma się więc wrażenie, że oglądamy coś, co powinno być zaledwie pobocznym wątkiem do innej historii, niż pełnoprawną opowieścią.

Serial prezentuje, jak Bane z przestraszonego dzieciaka walczącego o życie, staje się bezwzględnym zabójcą, który nie kieruje się żadnym kompasem moralnym, a jego celem jest wyłącznie wykonanie misji, nawet dążąc do tego po wielu trupach. Opowieści z Podziemi zdradzają, skąd wziął się jego ikoniczny kowbojski kapelusz, a także jak stał się najszybszym „rewolwerowcem” w Zewnętrznych Rubieżach i nie tylko. To zdecydowanie ta ciekawsza opowieść, która daje nam lepszy wgląd w znaną już postać.

Mimo to ciężko nie czuć rozczarowania Opowieściami z Podziemi. Był tu potencjał na jeszcze lepsze ukazanie Gwiezdnowojennego półświatka, zarówno z perspektywy łowców nagród, jak i samych syndykatów. Wątek Ventress rozgrywa się daleko poza jurysdykcją znanych już fanom organizacji przestępczych, zaś historia Bane’a, to zwykły prequel, który jest ciekawy, ale można było oczekiwać więcej. Chciałbym bardziej wniknąć w to wspomniane „podziemie” uniwersum Gwiezdnych wojen. Skoro nie udało się w skasowanej grze Star Wars 1313, ani też w anulowanym serialu Star Wars: Underworld, to liczyłem, że chociaż ta animowana antologia pozwoli na jeszcze lepsze rozeznanie się w przestępczym półświatku Galaktyki, ale twórcy poszli zupełnie inną, bardziej osobistą dla swoich bohaterów drogą.

Fani i tak obejrzą Gwiezdne Wojny: Opowieści z Podziemi, chcąc lepiej poznać dwójkę głównych bohaterów serialu. Ale czy cała reszta ma tu czegoś szukać? Podobnie jak było to z Opowieściami z Imperium, raczej nie i chociaż wątek z Cadem Banem jest wyraźnie lepszy, to najpierw trzeba przebrnąć przez mniej udany Asajji Ventress. Chyba że od razu pominiecie historię upadłej Jedi i skupicie się wyłącznie na Banie. To wydaje się najlepszym rozwiązaniem.