Graliśmy w Dead Rising Deluxe Remaster. Jest na co czekać!

To nie pierwszy raz, kiedy Capcom bierze się za odświeżenie klasycznego Dead Rising. Tym razem znów nie będzie to remake, lecz kolejny remaster, ale w wersji Deluxe. Co to oznacza?

Pierwsza odsłona cyklu Dead Rising zadebiutowała w 2006 roku wyłącznie na konsoli Xbox 360. Dopiero po latach gra doczekała się wersji na platformy Xbox One, PlayStation 4 i PC. W międzyczasie tytuł ukazał się ponadto na smartfonach i tabletach z systemem operacyjnym iOS, a nawet - o czym być może nikt już nie pamięta - doczekał się, tak, tak!, remake’u adresowanego do posiadaczy Wii. Remake’u tylko z nazwy, bo ten pojawił się w sprzedaży zaledwie trzy lata później.

Dead Rising to tytuł, który oferował jednocześnie doskonale znaną, bo opartą na walce z hordami nieumarłych, ale mimo wszystko oryginalną rozgrywkę (na dotarcie do finału mieliśmy zaledwie nieco ponad sześć godzin, czyli 72 godziny w świecie gry) dającą mnóstwo swobody. Nic więc dziwnego, że seria doczekała się w sumie czterech głównych odsłon. Obecnie trwają prace nad Dead Rising Deluxe Remaster, którego nazwa jest adekwatna do tego, co niebawem zaproponuje nam Capcom. Nie jest to bowiem klasyczny remake, ale remaster, tyle że właśnie w wersji Deluxe. Zachowujący ducha oryginału, ale z przemyślanymi udogodnieniami, takimi jak np. usprawnione sterowanie czy bardziej odpowiadający współczesnym standardom system automatycznych zapisów rozgrywki.

Jak wypada Dead Rising Deluxe Remaster przed premierą?

Na pełnoprawną recenzję Dead Rising Deluxe Remaster przyjdzie jeszcze czas, ponieważ gra oficjalnie ukaże się 19 września na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Przed rynkowym debiutem mogłem natomiast sprawdzić w akcji początkowe fragmenty kampanii, dzięki którym wiem, że Capcom niebawem dostarczy naprawdę wysokiej jakości produkt.

Pierwsze, co rzuca się w oczu po uruchomieniu Dead Rising Deluxe Remaster jest oczywiście oprawa wizualna generowana przez technologię RE Engine. Zapomnijcie o podciągnięciu tekstur do wyższej rozdzielczości i dostosowaniu parametrów obrazu do współczesnych ekranów panoramicznych (przecież Dead Rising wyszedł w momencie, gdy jeszcze niektórzy grali na monitorach CRT, podczas gdy inni niedawno przesiedli się na LCD). Grafika została gruntownie odświeżona, a doskonale znane wszystkim fanom oryginału centrum handlowe miejscami chyba nawet przebudowano. Zaskoczeniem może być również to, jak prezentuje się twarz głównego bohatera, czyli fotoreportera Franka Westa, któremu obecnie bliżej do Michaela z Grand Theft Auto V aniżeli do swojego pierwowzoru z czasów Xboxa 360.

Jako że Dead Rising Deluxe Remaster niewątpliwie zachowuje ducha klasycznej wersji, autorzy postanowili zachować animacje poruszania się Franka Westa, któremu pod tym względem bliżej z kolei do Arnold Schwarzeneggera aniżeli stereotypowego fotoreportera. Zasadniczo pod każdym względem opisywany produkt sprawia wrażenie gry, która w odświeżonym wydaniu prezentuje się tak, jak ją zapamiętaliśmy. Przecież nie mogła wyglądać tak, jak na dostępnych materiałach wideo z wersji dedykowanej konsoli Xbox 360, które znajdują się na YouTube… Wystarczy jednak zestawić obok siebie dwie edycje, by zobaczyć, ile pracy włożono w Dead Rising Deluxe Remaster.

Dead Rising Deluxe Remaster oferuje także poprawiony względem oryginału interfejs użytkownika. Jest on znacznie bardziej czytelny niż przed laty. Poza tym autorzy udostępnili możliwość wyłączenia go na rozmaite sposoby: albo całkowicie, albo też poprzez zanikanie w momencie, gdy nie bierzemy udziału w walce. Co ciekawe, pod aktualnie używaną bronią znajduje się jej pasek wytrzymałości, dzięki czemu wiemy, kiedy np. kij baseballowy stanie się bezużyteczny. Poza tym znacznie lepiej korzysta się ponadto z aparatu, który jest nieodłącznym elementem wyposażenia naszego protagonisty. Skoro już o tym mowa, to warto przypomnieć, że z napotkanymi nieumarłymi rozprawiamy się ponownie za pomocą rozmaitych typów broni białej (np. kija baseballowego czy golfowego), a także broni palnej (sięgniemy chociażby po pistolet).