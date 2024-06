Graliśmy w Astro Bota i szykuje się niesamowita gratka dla fanów PlayStation!

Dość nietypowym w przypadku gier jest fakt, że jednym z najlepszych tytułów startowych dla konsoli nowej generacji jest… darmowa gra dołączana do konsoli jako połączenie nostalgii oraz tego, co najlepsze w kontrolerze.

Nie żeby Astro Boty były dla PlayStation czymś nowym, bo jak spojrzymy sobie nieco wstecz to Team Asobi przygotowało dla PS4 dwie wersje The Playroom – jedną jako ciekawostkę startową oraz prezentację możliwości kamery dołączanej do zestawu z konsolą (w wersji startowej), a także później jako grę dla nowości jaką było PS VR. Można było mieć wrażenie, iż obie te produkcje przeszły bez echa podobnie jak Astro Bot: Rescue Mission, które było było już pełnoprawną dla PS VR. Największy jednak szał na Astro Bota przyszedł wraz z PlayStation 5, bo jak dobrze wiemy za darmo to najlepsza cena. Jednakże to nie jest tak, że Astro’s Playroom był tylko darmową aplikacją pokazującą możliwości kontrolera DualSense i ewentualnych czasów ładowania czy możliwości graficznych. To była zwyczajnie pełnoprawna produkcja, która co prawda starczyła na jakieś pięć godzin w pierwszym przebiegu, ale za to miała całą masę dodatkowej zawartości do „wycalakowania”. Platformówkowo było naprawdę dobrze, a mocna dawka nostalgii związanej z historią PlayStation dodawała całości niesamowitego smaku.

Dlatego też nie bez powodu Astro’s Playroom dałem dość wysoką ocenę w swojej recenzji, a patrząc na reakcje innych graczy można byłoby powiedzieć – chcemy więcej!

Nie zdziwiło mnie więc ani trochę, że Sony postanowiło pójść za ciosem i stworzyć kolejną grę z Astro Botem w roli głównej. Tym razem już nie jako darmowy pokaz możliwości, a bardziej jako zdecydowanie większa przygodę, w której nadal nie zabraknie nawiązań do historii PlayStation, ale również (i tu może być zaskoczenie) wyzwanie dla platformówkowych wyjadaczy. Niedawno miałem okazję pograć nieco ponad godzinę w Astro Bota dzięki uprzejmości PlayStation Polska i zasadniczo pewnie gdyby nie ograniczenia buildu demonstracyjnego siedziałbym dalej, bo jest naprawdę dobrze. Mam tylko jedną, dość sporą obawę… ale o niej wspomnę pod koniec tekstu.

Niby ten sam Astro Bot, ale jednak inny Astro Bot…

To co najważniejsze to fakt, że właściwie jeśli polubiliście poprzednią grę, to również w tej grze odnajdziecie się z łatwością. Sterowanie bowiem jest praktycznie takie same, zasady rządzące pewnymi możliwościami radzenia sobie z przeciwnikami również. Chociaż tutaj trzeba przyznać, iż Team Asobi na każdym kroku daje małe podpowiedzi co i jak, głównie jako ukłon w stronę nowych graczy.

Zauważalnym jest jednak to, że w odróżnieniu do Astro’s Playground nowe przygody Astro Bota nie skupiają się stricte na nostalgii, a bardziej na wykorzystaniu różnych mechanik do pokonywania wyzwań oraz eksploracji. W przypadku dema każdy biom posiadał swoją własną mechanikę pozwalającą nieco naginać standardowe przechodzenie z punktu A do B po to, aby trafić do innego miejsca i zgarnąć ukryte znajdźki.

A jak już przy tym jesteśmy to nie ukrywam, że przy Astro Bocie przpomniały mi się stare, dobre czasy, gdy rozpoczynałem swoją przygodę z PlayStation grając w pierwszego Raymana. Głównie dlatego, że nasz dzielny robot również ma za zadanie znaleźć inne Astro Boty – jedne będące na widoku, inne wymagające rozwiązania dodatkowych zagadek czy dotarcia w ukryte miejsca. Część z nich również jest przebrana za postacie z gier na PlayStation, co dodaje delikatnego smaku, a zapewne wielu graczy niczym Leonardo DiCaprio w jednym z filmów Quentina Tarantino będzie wskazywać na ekran mówiąc „o, a ten to z [tu wymień grę, którą pamiętasz]!”.