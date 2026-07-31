EXTRA - W co zaGRAMy w sierpniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Czas na dogrywkę, czyli kolejne gry, które zadebiutują w nadchodzącym miesiącu. Wśród nich między innymi… Majster Symulator!

Big Walk

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, Switch 2

data premiery: 4 sierpnia

producent: House House

wydawca: Panic

A co to za dziwne stworki, zapytacie… To bohaterowie gry Big Walk od twórców Untitled Goose Game. Tym razem otrzymamy osadzoną w otwartym świecie zręcznościówkę nastawioną na rozgrywkę w sieciowym trybie multiplayer dla minimum dwóch osób. Wspólnie z innymi graczami na rozmaitych mapach stawimy czoła licznym wyzwaniom. Zajmiemy się choćby odkrywaniem sekretów skrywanych przez poszczególne lokacje czy też rozwiązywaniem zagadek. Całość skonstruowano w taki sposób, aby kluczem do sukcesu była współpraca między uczestnikami rozgrywki. Nie obejdzie się więc bez rozmów, opracowywania strategii działania i umiejętnego wykorzystywania dostępnych przedmiotów.

Korea: IL-2 Series

platformy docelowe: PC

data premiery: 4 sierpnia

producent: 1C Game Studios

wydawca: FOR-GAMES CR

Korea: IL-2 Series ma taki tytuł, byśmy chyba od razu wiedzieli, że mamy do czynienia z symulatorem lotu z akcją osadzoną na obszarze o powierzchni 440 na 440 kilometrów kwadratowych. W istocie nadchodzące dzieło autorstwa 1C Game Studios jest przedstawicielem wspomnianego gatunku. Za sprawą tego tytułu weźmiemy udział w wojnie koreańskiej, trwającej w latach 1950–1953. Teatrem naszych działań stanie się Półwysep Koreański, gdzie komunistyczne siły Korei Północnej oraz wspierające je wojska Chin ścierały się z wojskami Republiki Korei i wojskami ONZ. Po Korea: IL-2 Series możemy spodziewać się nie tylko udoskonalonej względem poprzedniczek szczegółowej oprawy wizualnej (mowa zarówno o lokacjach, jak i samych samolotach), ale także realistycznego modelu lotu. Choć nie zajmiemy się tu jedynie walką w powietrzu, bo nieodłącznym elementem zabawy okaże się dowodzenie poszczególnymi członkami naszej załogi. Warto dodać, że mamy tutaj do czynienia z kolejną odsłoną serii rozwijanej od 2001 roku. Po raz pierwszy w historii cyklu twórcy zaoferują w przypadku Korea: IL-2 Series pełne wsparcie kontrolerów.