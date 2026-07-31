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EXTRA - W co zaGRAMy w sierpniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/07/31 12:00
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Czas na dogrywkę, czyli kolejne gry, które zadebiutują w nadchodzącym miesiącu. Wśród nich między innymi… Majster Symulator!

Big Walk

Big Walk, EXTRA - W co zaGRAMy w sierpniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, PlayStation 5, Switch 2
  • data premiery: 4 sierpnia
  • producent: House House
  • wydawca: Panic
A co to za dziwne stworki, zapytacie… To bohaterowie gry Big Walk od twórców Untitled Goose Game. Tym razem otrzymamy osadzoną w otwartym świecie zręcznościówkę nastawioną na rozgrywkę w sieciowym trybie multiplayer dla minimum dwóch osób. Wspólnie z innymi graczami na rozmaitych mapach stawimy czoła licznym wyzwaniom. Zajmiemy się choćby odkrywaniem sekretów skrywanych przez poszczególne lokacje czy też rozwiązywaniem zagadek. Całość skonstruowano w taki sposób, aby kluczem do sukcesu była współpraca między uczestnikami rozgrywki. Nie obejdzie się więc bez rozmów, opracowywania strategii działania i umiejętnego wykorzystywania dostępnych przedmiotów.

Korea: IL-2 Series

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 4 sierpnia
  • producent: 1C Game Studios
  • wydawca: FOR-GAMES CR
Korea: IL-2 Series ma taki tytuł, byśmy chyba od razu wiedzieli, że mamy do czynienia z symulatorem lotu z akcją osadzoną na obszarze o powierzchni 440 na 440 kilometrów kwadratowych. W istocie nadchodzące dzieło autorstwa 1C Game Studios jest przedstawicielem wspomnianego gatunku. Za sprawą tego tytułu weźmiemy udział w wojnie koreańskiej, trwającej w latach 1950–1953. Teatrem naszych działań stanie się Półwysep Koreański, gdzie komunistyczne siły Korei Północnej oraz wspierające je wojska Chin ścierały się z wojskami Republiki Korei i wojskami ONZ. Po Korea: IL-2 Series możemy spodziewać się nie tylko udoskonalonej względem poprzedniczek szczegółowej oprawy wizualnej (mowa zarówno o lokacjach, jak i samych samolotach), ale także realistycznego modelu lotu. Choć nie zajmiemy się tu jedynie walką w powietrzu, bo nieodłącznym elementem zabawy okaże się dowodzenie poszczególnymi członkami naszej załogi. Warto dodać, że mamy tutaj do czynienia z kolejną odsłoną serii rozwijanej od 2001 roku. Po raz pierwszy w historii cyklu twórcy zaoferują w przypadku Korea: IL-2 Series pełne wsparcie kontrolerów.

GramTV przedstawia:

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Tagi:

Inne
Yet Another Zombie Survivors
Majster Symulator
Grave Seasons
Big Walk
Korea: IL-2 Series
The Lantern of the Laughless Saint
Agent 64: Spies Never Die
Gallipoli
Expeditions: Samurai
Breathedge 2
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112