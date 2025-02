EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Czas na drugą część najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca. Zagramy między innymi w Rise of the Ronin na PC, Age of Mythology: Retold na PlayStation 5, nową część serii WWE, a także Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Age of Mythology: Retold

platformy docelowe: PlayStation 5

data premiery: 4 marca

producent: World's Edge, Forgotten Empires

wydawca: Xbox Game Studios

Gry dostępne od jakiegoś czasu wyłącznie na PC oraz konsole Xbox Series X/S powoli zaczynają ukazywać się także na PlayStation 5. Jedną z nich będzie Age of Mythology: Retold, czyli odświeżona wersja kultowej strategii czasu rzeczywistego, która pojawi się na wspomnianej platformie firmy Sony. Choć już teraz - dzięki testom wersji na Xboksy - wiadomo, że granie w RTS-y na padzie jest jak najbardziej możliwe, ale ciekawe jak Age of Mythology: Retold sprawdzi się właśnie na nowym urządzeniu. Tym bardziej, że tego samego dnia Age of Mythology: Retold doczeka się pierwszego oficjalnego rozszerzenia zatytułowanego Immortal Pillars, którego akcja toczyć się będzie w antycznych Chinach.

Dragonkin: The Banished

platformy docelowe: PC

data premiery: 6 marca

producent: Eko Software

wydawca: Nacon

W marcu zadebiutuje także Dragonkin: The Banished, czyli izometryczne RPG od Eko Software, a więc firmy mającej na swoim koncie Warhammer: Chaosbane czy też serię How to Survive. Choć nadchodzące dzieło nie zapowiada się w żadnym stopniu rewolucyjnie, może okazać się ciekawą propozycją dla fanów gatunku. Zwłaszcza, że początkowo Dragonkin: The Banished ukaże się wyłącznie we Wczesnym Dostępie na Steamie. Dzięki temu gracze będą mogli mieć realny wpływ na ostateczny kształt opisywanego tytułu. Dragonkin: The Banished zaoferuje cztery klasy postaci do wyboru. Wcielimy się w Barbarzyńcę - Lodowego Wojownika, Wiedźmę - Smoczą Wyrocznię, Rycerza - Żołnierza Zakonu, a także Łucznika - Tropiciela, dostosowując tym samym styl walki do własnych preferencji. Będziemy mogli eliminować wrogów walcząc w zwarciu lub też na dalszym dystansie, przechodząc w ten sposób misje powiązane z główną fabułą oraz zadania poboczne, których w Dragonkin: The Banished również nie zabraknie.