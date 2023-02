EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Dla osób szukających relaksu podczas rozgrywki mamy interesującą propozycję w postaci gry zatytułowanej Hotel Renovator. Choć to oczywiście kolejny z popularnych symulatorów, tak naprawdę spora część tego typu produkcji charakteryzuje się właśnie nieskomplikowanym, odprężającym gameplayem. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, tym razem nasze zadanie skupiać się będzie na odrestaurowaniu starego hotelu. Zajmiemy się wyrzuceniem śmieci, następnie umeblujemy pomieszczenia, udekorujemy je, by później - rzecz jasna - zaprosić gości. Czy będzie to hotel pięciogwiazdkowy? Tak naprawdę zależy to tylko od nas i od umiejętności zarządzania chociażby budżetem, bo w Hotel Renovator nie zabraknie oczywiście aspektu ekonomicznego. Będziemy zarabiać pieniądze, które wydamy… No właśnie. Na rozbudowę? Na przebudowę? Na większe pensje dla pracowników? Tak czy inaczej, chcąc przyciągnąć jak najwięcej klientów będziemy musieli na pewno regularnie zapoznawać się z komentarzami pozostawionymi przez gości.