MotoGP 24 z datą premiery i zwiastunem. Szykuje się udana majówka dla miłośników serii

Pojawiły się dobre informacje dla wszystkich miłośników serii MotoGP. Kolejna odsłona cyklu otrzymała już bowiem datę premiery, a do sieci trafił najnowszy zwiastun. Gra od Milestone zaoferuje między innymi dwie nowe, wyczekiwane funkcje.

W sieci pojawił się najnowszy zwiastun zapowiadający nadchodzące MotoGP 24. Produkcja zadebiutuje na rynku już 2 maja 2024 roku i trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Kolejna odsłona serii zawierać będzie wszystkich zawodników i tory z sezonu 2024 w kategoriach MotoGP, Moto2, Moto3 i MotoE.

Cieszymy się, że możemy ogłosić nadchodzącą premierę MotoGP24. Jako dyrektorka generalna nie mogłabym być bardziej dumna z tego, co osiągnęliśmy w tej nowej części, która po raz pierwszy w historii marki zawierać będzie Riders Market, jedną z najbardziej wyczekiwanych przez naszą społeczność funkcji. Cały zespół włożył mnóstwo serca i umysłu, aby zapewnić fanom na całym świecie jak najlepsze wrażenia. Serdeczne podziękowania kieruję do Dorna Sports za to, że stale towarzyszy nam w tej podróży. – przekazuje CEO Milestone, Luisa Bixio.