Men of War II w końcu z datą premiery. Gra zadebiutuje w ważnym dla serii dniu

Best Way ma dobre wieści dla fanów marki Men of War.

Men of War II miało ukazać się pod koniec września, ale na krótko przed zaplanowaną premierą poinformowano, że na nową odsłonę serii Men of War będzie trzeba poczekać do 2024 roku. Niestety nie otrzymaliśmy wówczas konkretnej daty, ale na szczęście wszystko jest już jasne. Deweloperzy ze studia Best Way ujawnili bowiem, kiedy dokładnie nowa odsłona serii Men of War zadebiutuje na runku.

Best Way ujawniło datę premiery Men of War II. Gra zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Twórcy – wspólnie z firmą Fulqrum Publishing – poinformowali, że Men of War II trafi na rynek już 15 maja 2024 roku. Best Way podkreśla, że jest to szczególna data dla wszystkich fanów serii. Właśnie tego dnia swoje minie bowiem dokładnie 10 lat od premiery Men of War: Assault Squad 2. Deweloperzy mają nadzieję, że będzie to niezapomniane „przyjęcie urodzinowe”.