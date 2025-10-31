Zaloguj się lub Zarejestruj

EXTRA - W co zaGRAMy w listopadzie 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/10/31 17:00
0
0

Czas na dokładkę! Sprawdźcie, jakie jeszcze interesujące gry zadebiutują w najbliższym czasie!

Sword of Justice

  • platformy docelowe: PC, iOS, Android
  • data premiery: 7 listopada
  • producent: NetEase
  • wydawca: NetEase

Intrygująco zapowiada się Sword of Justice. To co prawda MMORPG, lecz autorzy z firmy NetEase zapowiedzieli, że będziemy mogli przejść je w pojedynkę. Bez jakiegokolwiek grindu i bez paywalla (czyli konieczności płacenia za zawartość wymaganą do ukończenia kampanii), bo warto dodać, że Sword of Justice ukaże się na PC oraz urządzeniach przenośnych z systemami operacyjnymi iOS i Android zupełnie za darmo (w modelu biznesowym free-to-play). Trafimy tu do otwartego świata, a podczas rozgrywki z perspektywy trzeciej osoby zajmiemy się oczywiście nie tylko eksplorowaniem lokacji czy walką z przeciwnikami, ale także rozwiązywaniem zagadek czy nawet handlem. Sword of Justice ma wyróżniać się brakiem podziału na klasy postaci, w efekcie czego grając tankiem będziemy mogli uleczać sojuszników.

Surviving Mars: Relaunched

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 10 listopada
  • producent: Haemimont Games
  • wydawca: Paradox Interactive

Ponad siedem lat temu zadebiutowała ciepło przyjęta strategiczna gra symulacyjna Surviving Mars, która niebawem doczeka się remastera. Za sprawą Surviving Mars: Relaunched otrzymamy nie tylko udoskonaloną względem wydanego w 2018 roku pierwowzoru grafikę, ale także wszystkie oficjalne rozszerzenia oraz dodatkową zawartość opracowaną z myślą o odświeżonym wydaniu produkcji autorstwa studia Haemimont Games wydanej przez Paradox Interactive. Twórcy zapowiedzieli również, że Surviving Mars: Relaunched otrzyma zmodyfikowany względem oryginału interfejs użytkownika, a także szereg innych, mniejszych zmian i nowości zwiększających komfort zabawy. Niezmiennie jednak nasze zadanie skupi się na zbudowaniu, a następnie odpowiednim zarządzaniu kolonią na Czerwonej Planecie. Wszystko po to, aby z czasem stała się ona miejscem zdatnym do zamieszkania przez tych, którzy zechcą na stałe osiedlić się na Marsie. Aha, i jeszcze jedno - Surviving Mars: Relaunched to nie koniec, bo w planach jest także specjalna darmowa aktualizacja z rozszerzonymi wyzwaniami endgame’owymi i szeregiem innych atrakcji dla najbardziej zagorzałych fanów gry.

Strona 1/5
Następna strona

Adam "Harpen" Berlik

