EXTRA - W co zaGRAMy w listopadzie 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Thrive: Heavy Lies The Crown

platformy docelowe: PC

data premiery: 6 listopada

producent: Zugalu Entertainment

wydawca: PlaySide

Czas na dogrywkę, a więc drugą część zestawienia przedstawiającego najciekawsze premiery miesiąca. Tym razem nie przeczytacie już o tak głośnych tytułach, jak wczoraj, ale o interesujących, mniejszych produkcjach, które zadebiutują w listopadzie. Zaczynamy od rozbudowanej gry strategicznej w formie city-buildera zatytułowanej Thrive: Heavy Lies the Crown z akcją osadzoną w fantastycznej krainie inspirowanej średniowieczem. Jako jeden z władców razem ze swoimi poddanymi będącymi ocalałymi trafimy z Aldamoru do zupełnie nowej krainy - Nysamor, która ma być naszym nowym domem. Chcąc go zbudować konieczne będzie wydobywanie surowców, stawianie budynków, wyznaczanie dróg, rekrutowanie jednostek oraz walka z przeciwnikami. W trakcie rozgrywki Thrive: Heavy Lies The Crown wymusi na nas podjęcie decyzji, które wpłyną na dalszy przebieg historii.

Mirthwood

platformy docelowe: PC

data premiery: 6 listopada

producent: Bad Ridge Games

wydawca: V Publishing

Mirthwood zwraca na siebie uwagę przede wszystkim za sprawą niezwykle klimatycznej oprawy wizualnej. To może być mały “indyczek” z niezwykle ciekawą pętlą rozgrywki, bo autorzy zapowiadają, że znajdziemy w nim RPG-a z elementami symulatora życia i survivalu. Jako bohater-uciekinier z kontynentu dotkniętego wojną trafimy do fantastycznego świata wzorowanego na średniowieczu, gdzie rozpoczniemy nowe życie. Mirthwood ma zaoferować dużą swobodę działania, więc tylko od nas zależy, w jakim kierunku będziemy się rozwijać. Co ciekawe, eksplorując lokacje warto mieć na uwadze fakt, że każdy mieszkaniec będzie miał - niczym w Kingdom Come: Deliverance - swój rytm dobowy. Twórcy oddadzą do naszej dyspozycji sporą, składającą się z sześciu regionów i trzech miast mapę, na której nie zabraknie aktywności - zajmiemy się rolnictwem, handlem czy też po prostu przetrwanie. Nie zabraknie oczywiście walki z przeciwnikami, wśród których znajdą się między innymi bandyci, na naszej drodze staną także wilkołaki.