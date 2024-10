Średniowieczny klimat i walki rodem z gier RTS. Thrive: Heavy Lies the Crown zmierza do wczesnego dostępu

Na oficjalnym kanale Thrive: Heavy Lies the Crown ukazał się nowy zwiastun prezentujący city-builder. Jak dowiadujemy się z materiału, tytuł już 6 listopada 2024 roku trafi na Steam w ramach wczesnego dostępu. Na platformie Valve twórcy udostępnili również wpis nawiązujący do przygotowanych dla graczy atrakcji.

Zainteresowani mogą zatem spodziewać się możliwości pozyskiwania i gromadzenia zasobów, budowania, planowania i rozwoju technologicznego. Wczesny dostęp obejmuje też trzy odrębne akty, jak również możliwość przeżycia przygody w pojedynkę lub w trybach wieloosobowych – współpracy i PvP. Nie zabraknie oblężeń zamków, plądrowania szlaków handlowych czy stawiania czoła fantastycznym stworzeniom w „intensywnej walce rodem z gier RTS”.

Thrive: Heavy Lies the Crown to osadzona w średniowiecznym świecie fantasy gra o budowaniu miasta z walką w czasie rzeczywistym, w której gracz staje przed trudnymi wyborami. Jako nowy władca wyruszasz wraz ocalałymi z Aldamoru do kuriozalnej krainy Nysamor w poszukiwaniu nowego domu. Wspólnymi siłami stworzycie potężne królestwo, które będzie Twoją spuścizną. – czytamy w opisie gry.