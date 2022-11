Evil West - recenzja. Dziki Zachód jest… dziki

Kowboj dziki, kowboj zły…

Jeżeli czytacie tę recenzję od samego tytułu, to zauważyliście, że słowo “dziki” pojawiło się już trzy razy, złośliwi powiedzą że cztery, licząc powyższy cudzysłów. Nie bez powodu - Evil West to naprawdę dynamiczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby autorstwa polskiego studia Flying Wild Hog, której głównym producentem jest Tomasz Gop, pracujący wcześniej chociażby nad Lords of the Fallen. Wspominam o tej grze dlatego, że grając w Evil West niejednokrotnie odniosłem wrażenie, iż co nieco z popularnych Lordsów udało się przemycić do najnowszego dzieła “Hogów” (również dzikich, a jakże).

Ale najpierw…

…skupmy się na samej rozgrywce. Evil West nie wrzuca nikogo na głęboką wodę. Zaczynamy od walk z raptem kilkoma szeregowymi przeciwnikami, następnie trafiamy na arenę z mini-bossem, któremu towarzyszą mobki, by później…. O rany! Na początku jeden większy oponent stanowi całkiem duże wyzwanie, o tyle później musimy zmierzyć się z jednym miejscu na przykład z trzema takimi wrogami, a oprócz nich na danym obszarze znajdują się jeszcze pozostali. Niektórzy atakują nas wręcz, inni strzelają. Jedni są na tej samej wysokości co my, niektórzy atakują z pobliskiego dachu, kolejni to z kolei latający wrogowie.