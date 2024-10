Dobry wysięgnik to klucz do lepszej organizacji pracy – przybliżamy wysięgniki Tripp Lite od Eaton!

Jakiś czas temu podczas Pixel Heaven 2024 mogliście sprawdzić w akcji produkty Tripp Lite od marki Eaton. Teraz prezentujemy garść najważniejszych informacji oraz możliwości, które z nimi korespondują.

Dla wymagających? Zdecydowanie!

Na wstępie warto zaznaczyć, że po wyjęciu wysięgnika z opakowania od razu sprawia wrażenie solidnie wykonanego. Wysięgnik ten jest w stanie utrzymać monitor lub telewizor od 13 do 34 cali. Masa całkowita bowiem to 4,63 kg, a biorąc pod uwagę wymiary warto również przewidzieć odrobinę miejsca na słupek, na którym cały wysięgnik będziemy mogli dostosować pod siebie zarówno pod względem odległości, wysokości, jak również dowolnej rotacji wokół osi. Wysięgnik Tripp Lite DDR1732SAL może bez większych problemów utrzymać ekran o masie do 9 kg.