Laptop szyty na miarę? Sprawdź Dream Machines RG4060-15PL44!

W dzisiejszych czasach podczas szukania odpowiedniego dla siebie laptopa bardzo łatwo można wpaść w pułapkę związaną z różnymi konfiguracjami jednego, konkretnego modelu producenta. Oczywiście, możemy skupić się na odpowiednim procesorze czy też wydajnej karcie graficznej z wysokiej półki, ale może się szybko okazać, że pozostałe jego elementy będą miały problem z dotrzymaniem kroku dzięki słabej jakości pamięci RAM czy też oszczędności na pamięci dysku bez względu na to, czy będzie to SSD starszego typu, czy ze zdecydowanie za małą ilością miejsca na zmieszczenie systemu oraz gier.

USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery 100W&Thunderbolt ™ 4

W każdym przypadku do bazowej konfiguracji z ustalonym procesorem, kartą graficzną oraz matrycą możecie bez problemu wybrać odpowiednią ilość pamięci RAM oraz dyskowej w każdym z dostępnych slotów. Dodatkowo możecie wybrać model oraz producenta pamięci, czy laptop ma być z preinstalowanym systemem operacyjnym, konkretną kością WLAN czy też ma zawierać dodatkową pastę termoprzewodzącą na procesorze. Co ważne – laptopy od Dream Machines można również samemu rozbudowywać w przyszłości bez utraty gwarancji, a producent gwarantuje dożywotne wsparcie techniczne w ramach problemów.

Krótko mówiąc każdy z laptopów, który znajdziecie na stronie producenta Dream Machines możecie dodatkowo skonfigurować bez względu na to, czy szukacie specjalnego sprzętu do pracy, czy też do grania.

O tym, o czym warto również napisać to fakt, że w ramach Total Graphics Power (TGP) model RG4060-15PL44 od Dream Machines uzyskuje wynik na poziomie 140, przez co możecie być pewni, iż w wymagających programach oraz grach GPU powinno spokojnie sobie poradzić oferując jak największą wydajność.

A jak Dream Machines RG4060-15PL44 sobie poradził z grami?

Biorąc pod uwagę ewentualne możliwości postanowiliśmy zaszaleć i każdą z gier włączaliśmy domyślnie jak najwyższe ustawienia w maksymalnej możliwej rozdzielczości.

W przypadku Forzy Motorsport, która zawsze sprawia przeróżne problemy udało się uzyskać stabilne 60 FPS w ramach automatycznych ustawień renderowania, ale i również gdy próbowaliśmy podkręcić atmosferę na sztywno ustawiając wszelkie elementy na ustawieniach wysokich. Z drugiej strony Destiny 2 w jakości Ultra w rozdzielczości 1600p udało się uzyskać wynik na wysokości 111-122 FPS.

Inną grą, która potrafi sprawiać różne problemy jest Warhammer 40K: Darktide. Tutaj z wyłączonym RTX na ustawieniach wysokich uzyskaliśmy od 96 do 112 FPS w trakcie rozgrywki. Z kolei z włączonym RTX oraz wspomaganiem technologią DLSS na poziomie zbalansowanym można było grać komfortowo w okolicach 60-70 FPS. Dla fanów Diablo IV informacja najważniejsza jest taka, że ogrywanie najnowszego hack & slashera od Blizzarda w jakości Ultra w 1600p pozwoli przy dużym zamieszaniu bez problemu odnaleźć się w okolicach 76 – 84 FPS.

Fani symulacji również nie powinni narzekać. American Truck Simulator, który dość niedawno otrzymał aktualizację swojego silnika graficznego na poziomie Ultra potrafił uzyskać wynik na poziomie 92-102 w nocy oraz około 60-70 FPS w ciągu dnia, gdy ruch jest naprawdę spory. Podobnie było z Warframe, które w trakcie dynamicznych wymian na maksymalnych ustawieniach graficznych wyciągał wyniki od 93 do 123 FPS w zależności od tego, co miało miejsce na ekranie.

Natomiast największym zaskoczeniem był fakt, iż Jagged Alliance 3 w maksymalnym wydaniu osiągnął wynik od 69 do 73 FPS. Nie mniej jednak trzeba przyznać – wygląda on nadal niesamowicie jak na grę taktyczną!

Niepozorny sprzęt pokazujący swoje rogi!

Podsumowując Dream Machines RG4060-15PL44 bez problemu powinien dać radę różnym zadaniom oferując bardzo dobry stosunek ceny do jakości, który tak naprawdę można jeszcze zwiększyć jeśli nie potrzebujecie tak dużej przestrzeni na dysku (np. macie SSD z poprzedniego laptopa i chcecie je zamontować w nowym).

Warto się bowiem rozejrzeć nad możliwościami jakie daje zarówno oferta Dream Machines oraz konfigurator po to, aby dobrać najlepszy możliwy dla siebie wariant bez konieczności stosowania półśrodków lub wybierania „mniejszego zła”. Bez względu na to czy szukacie laptopa stricte do grania, czy też poszukujecie multimedialnego kombajnu do pracy, który pozwoli na pracę w programach graficznych, projektowych czy renderowania filmów.

Artykuł przygotowany we współpracy z marką Dream Machines.