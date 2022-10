Construction Simulator - recenzja. Dasz radę!

Construction Simulator idealnie balansuje więc na krawędzi symulatora i umowności. Z jednej strony mamy bowiem wiernie odwzorowane, pełne szczegółów maszyny budowlane z zaawansowanym modelem jazdy, z drugiej natomiast - przykładowo - wylewając asfalt nie musimy być perfekcyjni, starając się dokładnie wykonywać swoją pracę. To trochę jak w kontraktach z Farming Simulatora 22, gdzie zbieramy rzepak na wielkim polu i ominiemy kilka niewielkich miejsc, a gra i tak zaliczy nam zadanie bez konieczności szukania niewielkiego fragmentu, który przypadkiem ominęliśmy. W grze studia Giants Software musimy co prawda odebrać wypożyczone maszyny rolnicze ze sklepu, ale gra nie wymaga od nas odwiezienia ich z punktu poboru. Construction Simulator również stara się robić wszystko, by nie irytować graczy, zapewniając tak naprawdę relaksującą zabawę.

Ah, ta fizyka

Operując koparką można dostrzec, ile pracy twórcy ze studia weltenbauer włożyli w zaawansowaną fizykę. Nie dość, że “łycha” porusza się jak w rzeczywistości, to gołym okiem widać, że żwir czy też piasek nie jest jedną wielką teksturą, to pojedyncze fragmenty danego surowca. Można być pod wrażeniem tego, jak zachowuje się dźwig, którym umieszczamy ściany czy też fragmenty dachu, budując garaż. Construction Simulator uznaje jednak, że nawet jeśli wstawimy ową ścianę odwrotnie (okno będzie znajdowało się nie po tej stronie, co trzeba), to i tak ten fragment misji zostanie nam zaliczony. Mimo wszystko jeśli jednak zabłądzimy na dobre i nie będziemy wiedzieli, jakie maszyny trzeba wypożyczyć (choć gra wskazuje dokładnie, z których powinniśmy zrobić użytek w konkretnym etapie danego zadania), to ów etap można… pominąć, przechodząc bezpośrednio do następnego.