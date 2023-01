Cobi - polskie klocki dla dorosłych, którymi mogą bawić się dzieci

Cobi - klocki dla dzieci i dorosłych!

Wydawać by się mogło, że klocki firmy Cobi projektowane są wyłącznie z myślą o dzieciach i nastolatkach, ale to nieprawda. W ofercie polskiego producenta, który - nota bene obecny jest na rynku od ponad 30 lat - dostępne są różnorodne zestawy dla poszczególnych grup wiekowych. Nie będziemy jednak omawiać wszystkich, lecz skupimy się wyłącznie na tych adresowanych do chłopców powyżej 9. roku życia z jednoczesnym zaznaczeniem, że nie ma tu żadnej górnej granicy wiekowej. Oznacza to, że z powodzeniem takie zabawki przypadną do gustu również dorosłym.

Dlaczego warto zaufać Cobi?

Firma Cobi zdobyła zaufanie konsumentów na przestrzeni wielu lat dlatego, że regularnie dostarcza wysokiej jakości klocki, które zostały wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów (producent spełnia również wszystkie wymogi bezpieczeństwa). Nic więc dziwnego, że klocki firmy Cobi stanowią synonim świetnej zabawy dla całej rodziny. Rozwijają kreatywność i zdolności manualne. Składanie klocków Cobi odstresowuje i relaksuje. To naprawdę świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Tym bardziej, że w ofercie polskiego producenta znajdziemy najróżniejsze zabawki.

Cobi - klocki dla każdego!

Najważniejsza informacja jest taka, że klocki firmy Cobi dostępne są w różnych przedziałach cenowych, więc niezależnie od zasobności portfela, każdy chętny znajdzie coś dla siebie. Istotne jest jednak to, że im wyższa cena danego zestawu, tym więcej elementów do złożenia, czyli tak naprawdę więcej, ale nieco trudniejszej zabawy. Jednocześnie warto mieć na uwadze fakt, że najdroższe zestawy, które są dostępne w ofercie Cobi, składają się z kilku tysięcy elementów. Brzmi jak wyzwanie, prawda?

Klocki od Cobi - dla fanów gier, filmów i seriali!

Przeglądając ofertę firmy Cobi szybko można zauważyć, że znajdziemy w niej w pełni licencjonowane modele z motywami z filmów, seriali czy gier komputerowych. Wśród nich cała linia produktów na licencji gry strategicznej Company of Heroes 3 tworzonej przez studio Relic Entertainment, której premierę zaplanowano na 23 lutego 2023 roku. Skoro już w tematach wojennych jesteśmy, to zacznijmy może od czołgów.

Company of Heroes 3 - klocki od firmy Cobi

A konkretniej od trzech modeli stanowiących nie lada gratkę dla wszystkich fanów RTS-ów, a w szczególności Company of Heroes, czyli Sherman M4A1, Churchill Mk. III i Panzer IV Ausf. G. Wykonane z niezwykłą dbałością o szczegóły zbudowane z klocków czołgi z pewnością będą świetnie prezentować się na półce, a składanie ich z pewnością umili czas w oczekiwaniu na premierę gry Company of Heroes 3.