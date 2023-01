Co oferuje Playstation 5? Jakie akcesoria poprawią wrażenia z gry na nowej konsoli?

PlayStation 5 to najnowsza i najbardziej zaawansowana konsola do gier firmy Sony, oferująca rewolucyjne wrażenia dla graczy na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki potężnemu sprzętowi, najnowszej technologii graficznej, możliwościom wirtualnej rzeczywistości i bogatej bibliotece gier do wyboru, gracze są podekscytowani tym nowym systemem. PS5 to nie tylko jego parametry, ale także szeroka gama dostępnych akcesoriów, które mogą jeszcze bardziej wzbogacić Twoją grę. W tym artykule poza samą konsolą, przyjrzymy się kilku istotnym przedmiotom, takim jak słuchawki i kontrolery.

PlayStation 5 to długo wyczekiwana konsola do gier firmy Sony, której premiera odbyła się pod koniec 2020 roku. Jest następcą popularnej konsoli PlayStation 4 i została ulepszona pod każdym względem w stosunku do swojej poprzedniczki: ulepszony sprzęt, krótszy czas ładowania, lepsza jakość grafiki, więcej możliwości przechowywania danych oraz nowe funkcje, takie jak technologia ray-tracing zapewniająca realistyczne efekty świetlne. PS5 może się pochwalić imponującą biblioteką ekskluzywnych tytułów, takich jak God of War Ragnarok, Bloodborne, Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo i The Last of Us. Gry te wykorzystują specyfikacje wydajnościowe nowej generacji. System obsługuje wsteczną kompatybilność, więc możesz grać w swoje ulubione gry z poprzednich generacji. Pakiet ten zdecydowanie wygrywa w starciu z Xbox.

Dzięki niesamowitej mocy drzemiącej pod maską ten system naprawdę rewolucjonizuje to, w co gracze mogą grać w domu. Konsola umożliwia tworzenie wciągających światów i zapewnia szczegółową oprawę graficzną w wielu gatunkach, od platformówek akcji po gry RPG z otwartym światem. Wszystko to z nową, dedykowaną kartą graficzną AMD RDNA 2 GPU, 8-rdzeniowym procesorem AMD Zen 2, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 825 GB SSD, na którym zmieścisz nawet kilkadziesiąt gier. Możesz kupić ją w zestawie z jedną, dwoma lub trzema grami.

Słuchawki do PS5 - rozważ model, który zapewnia dźwięk wspomagany przez system audio 3D

Słuchawki są niezbędnym elementem gry na PS5, pozwalającym cieszyć się grą bez przeszkadzania innym. Wbudowane wyjście audio, jakie ma konsola PlayStation 5, zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o słuchawkach i oferuje wiele funkcji, które sprawiają, że uzyskanie doskonałego dźwięku z zestawu do gier jest łatwiejsze niż w poprzednich generacjach.

Sony wraz z PS5 wprowadziło swoje własne słuchawki, które noszą nazwę "Sony PULSE 3D". Oferują one nieprzetworzony, przestrzenny dźwięk 3D. Pozwalają na bezpośrednie dostrajanie z poziomu menu konsoli. Za ich komfort odpowiada bezprzewodowość i obecność dwóch wbudowanych mikrofonów do rozmów z innymi graczami. A to co je najbardziej wyróżnia, to złącze 3,5 mm pozwalające na odbiór treści z systemu PlayStation VR lub urządzeń mobilnych. Gracze mogą doświadczyć bardziej realistycznego dźwięku przestrzennego w tych słuchawkach podczas gry. Technologia ta pozwala graczom lepiej rozpoznawać, skąd dochodzą dźwięki takie jak kroki czy strzały w środowisku gry, co pomaga zwiększyć poziom immersji i dokładność podczas celowania do przeciwników w sieci. Możesz kupić je razem w zestawie z konsolą.

Inne słuchawki do PS5, które warto rozważyć to Logitech G PRO X Lightspeed działające bezprzewodowo do 20 godzin i wysokiej jakości dźwięku dzięki zastosowaniu membran PRO-G o wielkości 50mm. Z opcji bardziej budżetowych warto rozważyć Genesis Radon 720, gdzie zastosowano kartę dźwiękową pozwalającą na odtwarzanie dźwięku w systemie 7.1.

Które akcesoria do PS5 poprawią komfort w trakcie użytkowania konsoli?

Wraz z najnowszą konsolą pojawia się szeroki wybór akcesoriów, które pozwolą cieszyć się grą na wyższym poziomie. Jednym z nich są piloty multimedialne, które umożliwiają uruchomić serwis Netflix, Spotify, Disney+ i YouTube, naciskając jeden przycisk, nawet gdy konsola jest wyłączona. Dodatkowe zewnętrzne napędy USB dla PS4 i PS5 pozwolą zwiększyć ilość pamięci. A jeśli to nie wystarcza, Sony w tej generacji daje możliwość instalacji dodatkowej, wewnętrznej pamięci masowej o wielkości nawet 2 TB.