Ciasto czekoladowe z gry Portal

Poczuj się jak Chell i zjedz ciasto w nagrodę

Portal to prawdziwa zręcznościówka, która zmusza do logicznego myślenia. Gra odniosła spory sukces, wciągając w kolejne poziomy bez pamięci. Dzięki prawidłowemu rozwiązywaniu łamigłówek otwierające się portale przenosiły w przestrzeni nie tylko samą postać, ale i przedmioty. My jednak nie o tym! Dziś najważniejsze jest dla nas czekoladowe ciasto z wiśniami. Kto grał w Portal, ten zna doskonale Chell, która została wybrana do przeprowadzenia testów w kompleksie badawczym Aperture Science Enrichment Center. Na samym końcu miała czekać ją nagroda… tak jak was dzisiaj! To co, czas zabrać się do roboty.