Steam oferuje za darmo niedawną nowość. Gracze mogą zaoszczędzić prawie 140 zł

Co prawda dopiero jutro mamy czwartek, a więc najlepszy dzień na rozdawanie darmowych prezentów. Steam postanowił się jednak z tego wyłamać i już dzisiaj zaoferował możliwość odebrania gry całkowicie za darmo. I to nie byle jakiej, ale całkiem nowej produkcji, która na rynku zadebiutowała zaledwie cztery miesiące temu. Przez najbliższe dni gracze mogą przypisać do swojego konta darmowe Islands of Insight, które trafiło na rynek w lutym 2024 roku. Produkcja Lunarch Studios została doceniona i może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami od społeczności platformy Valve.

Witamy w Islands of Insight: wysublimowanej grze logicznej osadzonej w fantastycznej krainie starożytnych cudów i naturalnego piękna. Pełen tajemniczych zagadek do rozwiązania, sekretów do odkrycia i tętniących życiem krajobrazów do odkrycia, ten spokojny, otwarty świat pływających wysp jest idealnym miejscem na odpoczynek. Rozpocznij przygodę z zagadkami, nie śpiesząc się z ich rozwiązywaniem. Szukaj i rozwiązuj kolekcję ponad 10 000 łamigłówek podzielonych na 24 typy zadań. Każdy zakątek świata kryje w sobie nowy moment eureki, który możesz odkryć. Od zagadek perspektywicznych po problemy logiczne, wyzwania środowiskowe i nie tylko – łamigłówki, które napotkasz, mają różny poziom trudności i zostały stworzone przez jedne z najlepszych umysłów w projektowaniu łamigłówek, aby zapewnić wciągające wrażenia zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym fanom łamigłówek.

Darmowa gra PC na Steam

Aby odebrać Islands of Insight za darmo należy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta. Oferta ograniczona jest czasowo, ale nie podano, do kiedy można zdobyć prezent. Tytuł od Lunarch Studios został wyceniony na 138,99 zł.