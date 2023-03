Chcesz grać lepiej? Dowiedz się, czym są suplementy dla graczy!

Jeśli kiedykolwiek graliście w pierwszoosobowe strzelanki z serii Crysis, to na pewno doskonale pamiętacie możliwości, jakie oferował pancerz głównego bohatera. Gdy wspominamy o tej grze, nietrudno przypomnieć sobie kultowe już “maximum speed” czy “maximum armor”, a więc specjalne właściwości zbroi naszego protagonisty, dzięki którym zyskiwał on niesamowite umiejętności. Do tego nam oczywiście bardzo daleko, nie wiemy bowiem, co przyniesie przyszłość, ale już dziś, już teraz, możemy wspomagać się za pomocą suplementów diety.

Ale jakich?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że mowa o takich, które są bezpośrednio dedykowane graczom. Wspominamy o tym, ponieważ większość z nas kojarzy suplementy adresowane są nie tylko do kulturystów - w ostatnich latach cieszą się one coraz większą popularnością wśród fanów elektronicznej rozrywki. Redukują zmęczenie, poprawiają koncentrację, zwiększają wytrzymałość i komfort psychiczny. Taki zastrzyk energii przyda się każdemu, kto chce osiągnąć lepsze wyniki niezależnie od tego, czy preferuje rozgrywkę solo, czy też w trybie multiplayer (tak tak, również w zawodach e-sportowych).

Suplement, dodatek, uzupełnienie

Oczywiście, tak jak w przypadku jakichkolwiek innych suplementów (słowa to po łacinie oznacza przecież “dodatek” lub “uzupełnienie”), najpierw musimy zadbać o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia - bez tego ani rusz! Nie zmienia to oczywiście faktu, że zażywając różnego rodzaju suplementy dostarczamy naszemu organizmu niezbędne witaminy czy minerały, dzięki którym pozytywnie wpływają one na nasze zdrowie, zwiększając chociażby wytrzymałość, wspomnianą już koncentrację i nie tylko.

Co jest najważniejsze?

Jako że gracze spędzają dużo czasu w zamkniętych pomieszczeniach, nie mogą zapominać o witaminie D, której niedobór może wpłynąć między innymi na obniżenie nastroju. Zażywanie jej pozytywnie wpływa na układ nerwowy i uspokaja, co będzie niezwykle przydatne w sytuacji, gdy gramy o najwyższe cele. Magnez z kolei odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i wspomnianego już układu nerwowego. Natomiast cynk to samo dobro dla naszego układu odpornościowego, warto również wiedzieć, że wpływa on na stan naszej skóry, włosów czy paznokci.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeśli chcemy natomiast bardziej zadbać o swój układ sercowo-naczyniowy, a także poprawić funkcje mózgu, powinniśmy zażywać regularnie lecytynę (naturalny składnik błon komórkowych, wpływa na poprawę procesów myślowych i zdolności intelektualne) oraz kwasy tłuszczowe omega-3 (poprawiają one funkcje mózgu). Czy takie składniki możemy dostarczyć organizmowi wyłącznie w formie tabletek, gum do żucia, itp.? Oczywiście, że nie - wszystkie mogą być elementami naszej zdrowej diety. Przykładowo, kwasy omega-3 znajdują się w różnego rodzaju rybach.

Trzeba znać umiar

Bardzo popularna jest również kofeina, tyle tylko że bardzo często najzwyczajniej w świecie przesadzamy z ilością spożywanej kawy w ciągu dnia. W skrajnych przypadkach możemy odnotować problemy z zasypianiem, odczuwać niepokój czy też zmagać się z drżeniem rąk. Picie jednak nawet kilku filiżanek kawy w ciągu dnia pobudzi nasz organizm, poprawi czujność i zwiększy wytrzymałość. Dlatego też najlepiej żyć w myśl zasady, że wszystko w nadmiarze szkodzi.

Do rzeczy!

I tutaj dochodzimy do sedna, bowiem najważniejszy jest złoty środek. To, żebyśmy dostarczyli organizmowi niezbędne składniki, nie przesadzając ani w jedną, ani w drugą stronę. Stąd też przywołana już wcześniej coraz większa popularność suplementów diety dla graczy (i nie tylko), ponieważ zawierają one właściwą ilość witamin czy minerałów, więc możemy liczyć na to, że odpowiednie dawkowanie tychże zapewni nam oczekiwane profity.

Idealnie wyważone proporcje niezbędnych i przede wszystkim naturalnych składników znajdziecie w suplementach dla graczy od firmy MADMONQ, której produkty poprawiają koncentrację, wytrzymałość, a także ogólną wydajność umysłową. Jako że nie zawierają one żadnych sztucznych dodatków, są bezpieczne dla zdrowia. Zaintrygowani? Zainteresowanych odsyłamy na oficjalną stronę internetową firmy MADMONQ.