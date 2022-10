CD Projekt znowu zaczyna marzyć. Może, ale czy powinien?

O tym jak wielką rolę w Polsce odgrywa CD Projekt najlepiej pokazuje ogromne poruszenie jakie wywołuje każde ogłoszenie nowej strategii. Nie inaczej jest teraz, kiedy spółka “tylko” aktualizuje swoje plany, w dodatku ograniczając się wyłącznie do kluczowych spraw. Pominięty zostaje więc GOG, Spokko, CD Projekt RED Gear czy Gwint. Nadal jednak dostajemy ogromną porcję wiedzy nie tylko o tym co Redzi chcą zrobić, ale i jak planują zrealizować swoje ambitne plany.

Kolejny, ostatni już projekt w świecie Wiedźmina, tym razem realizowany przez zewnętrzne studio. CD Projekt twierdzi, że to pierwszy raz kiedy decyduje się na współpracę z deweloperem spoza grupy. Uznajmy, że chodzi o duże tytuły, bo małe rzeczy już były tworzone (np. The Witcher: Battle Arena od Fuero Games). Canis Majoris ma powstać na Unreal Engine 5 i korzystać z narzędzi wypracowanych przy okazji projektu Polaris.

Pierwsza gra tworzona jest przez kupione rok temu The Molasses Flood. Zespół z Bostonu powstał w 2014 roku, założony przez ludzi z takimi tytułami w portfolio jak BioShock, Halo czy Rock Band. Na koncie ma gry survivalowe - The Flame in the Flood oraz Drake Hollow. Z aktualizacji strategii dowiedzieliśmy się, że deweloper przygotuje nowy tytuł w świecie Wiedźmina. Sirius celuje w szerszą widownię, styl bliższy netflixowemu serialowi oraz będzie zawierać elementy wieloosobowe. Moja prognoza - survival z trybem kooperacji.

O aż pięciu planowanych grach wie każdy zainteresowany, ale między wierszami można wyczytać znacznie więcej. Druga sprawa to wizja tego jak to wszystko ma być dowiezione, nawet jeśli z pozoru wydaje się to nierealne. CD Projekt ma długie tradycje przesadzania w swoich wizjach, ale tym razem ma ze sobą solidne argumenty.

Za grą stoi zewnętrzne studio związane z ludźmi wcześniej tworzącymi Wiedźmina. Z miejsca pojawiły się spekulacje, że może to być Rebel Wolves założone przez Konrada Tomaszkiewicza, reżysera Dzikiego Gonu i Cyberpunka 2077. Nie będę jednak uzasadniać takich podejrzeń, ponieważ studio zdążyło już zaprzeczyć tym plotkom. Warto jednak zaznaczyć, że według CD Projektu Canis Majoris tworzą ludzie związani z pierwszymi częściami trylogii.

Project Orion

Nowa gra z serii Cyberpunk tworzona przez nowopowstałe CD Projekt RED North America. W jego skład wchodzi dawne Digital Scapes, kanadyjskie studio kupione przez CD Projekt w lipcu zeszłego roku (wcześniej pomagające przy Cyberpunku 2077). Dołączy do niego nowy zespół z Bostonu, niezależny od mieszczącego się tam The Molasses Flood.

Można więc powiedzieć, że Orion będzie pierwszym, w pełni zagranicznym projektem CD Projektu RED. Na pewno jednak nie zabraknie zaangażowania polskiej części studia. Prace nad grą (po wydaniu Phantom Liberty) już zapowiedział Paweł Sasko, quest designer i jedna z twarzy Cyberpunka 2077. Razem z trzonem zespołu odpowiedzialnym za przygody V ma się przenieść do Bostonu i budować nowy oddział CD Projektu RED.

Project Hadar

Zupełnie nowe IP, tworzone od zera przez CD Projekt (nie jest to więc Thorgal, o którym krążyły różne plotki). Hadar to druga co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura. Może to sugerować, że trzecią marką Redów będzie coś osadzonego w realiach science-fiction. Brzmi to bardzo sensownie (do kompletu zostanie już chyba tylko postapo). Z drugiej strony wszystkie tytuły robocze związane są z kosmosem, a więc za wcześnie na ekscytację. Projekt realizowany jest od zeszłego roku, na razie w fazie koncepcyjnej.

Pozostałe projekty

Nie zapominajmy, że CD Projekt ciągle realizuje kilka innych projektów. Jeszcze w tym roku pojawi się Wiedźmin 3 ulepszony pod kątem Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Powoli kończą się też prace nad Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, który będzie ostatnią grą stworzoną na RED Engine. Nadal rozwijane są też gry-usługi - Gwint oraz mobilny The Witcher: Monster Slayer. Niestety w aktualizacji strategii nie znalazło się miejsce dla tych dwóch produkcji.

CD Projekt RED to obecnie ponad 700 deweloperów. Wszyscy zaangażowani są w 11 projektów na różnym etapie rozwoju. Głównym celem jest jednak, aby studio potrafiło jednocześnie utrzymywać dwie gry AAA będące na etapie pełnej produkcji. Według deklaracji dzieje się to już od tego roku. To ważny krok, ponieważ Redzi posiadają taki cel od wielu lat, ale ciągle nie mogli go zrealizować. Czy tym razem się uda? Zapraszam na drugą część tekstu, w której wyjaśnię jaki jest plan spółki.