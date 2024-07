Budowanie, zarządzanie i zarabianie – 10 gier ekonomicznych, w które warto zagrać

Przedstawiamy wybrane strategie ekonomiczne, które powinny przypaść do gustu miłośnikom gatunku.

Naszą listę zaczniemy od propozycji dla miłośników dinozaurów. Jurassic World Evolution 2 to kontynuacja popularnej gry od Frontier Developments. Produkcja cieszy się świetnymi ocenami między innymi na platformie Steam . Nowa odsłona gry wprowadza nowe funkcje, cztery tryby gry i większą liczbę dinozaurów. Gracze mają natomiast okazję wcielić się w nadzorcę parku, zarządzając nim i współpracując z postaciami znanymi z filmów, takimi jak dr Ian Malcolm i Claire Dearing.

Poniżej przedstawiamy 10 wybranych strategii ekonomicznych, zarówno nieco starszych jak i nowszych, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście to tylko część z dostępnych na rynku tytułów, dlatego zachęcamy do podzielenia się swoimi propozycjami w sekcji komentarzy!

Jurassic World Evolution 2 oferuje graczom szerokie możliwości zarządzania. Możemy bowiem budować spersonalizowane budynki, zatrudniać nowych naukowców oraz kształtować park zgodnie z potrzebami zarówno gości, jak i dinozaurów. Gra pozwala na eksplorowanie różnych trybów, w tym piaskownicy, gdzie można uwolnić swoją kreatywność, oraz trybu wyzwań, gdzie gracze stawią czoła klęskom żywiołowym.

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Two Point Hospital

Przy okazji naszej listy najlepszych symulatorów na PC i konsole wspominaliśmy już o Two Point Campus, natomiast w kontekście gier ekonomicznych warto pamiętać również o innym tytule z serii. Mowa o Two Point Hospital, które zamiast na uniwersytecki kampus, przenosi nas do szpitala. Gracze mogą zbudować placówkę medyczną od podstaw – korytarze, pomieszczenia oraz poczekalnie – według własnej wizji. W szpitalu możemy również umieścić różne przedmioty dekoracyjne i użytkowe, które zapewniają pozytywny wpływ na odbiór lokacji.

Pacjenci w Two Point Hospital nie są jednak tacy zwyczajni – cierpią bowiem na nietypowe choroby, takie jak pomroczność jasna czy kubizm, a takie przypadłości wymagają specjalistycznego sprzętu. Diagnozowanie schorzeń, budowa odpowiednich pomieszczeń, zatrudnianie wykwalifikowanego personelu oraz czujność na nieprzewidywalne choroby są zatem ważnymi elementami zarządzania szpitalem. Kolejne etapy gry pozwalają na szkolenie personelu oraz ulepszanie budynków i sprzętu, a dzięki analizie statystyk wyciągniemy wnioski, które pozwolą doskonalić placówkę.