Baldur’s Gate III zachwyca, ale nie na Xboksie. Czas na zmianę strategii Microsoftu?

Bliska maksimum średnia ocen na Metacritic, w szczytowym momencie prawie 900 tysięcy jednocześnie grających na Steamie i już kilkumilionowa sprzedaż. Mogliśmy spodziewać się dużego sukcesu Baldur’s Gate III, ale chyba nie aż w takiej skali. Niespodziewanie więc na początku września PlayStation 5 zyska nowy, niezwykle mocny tytuł na wyłączność. Wprawdzie nie na stałe, ale jednak wizerunkowo wygląda to bardzo okazale. Ponownie Xbox zostaje w tyle i jego użytkownicy muszą poczekać dodatkowych kilka miesięcy. Powód - z jednej strony problemy techniczne dewelopera, z drugiej stopniowo coraz bardziej problematyczna strategia Microsoftu. Pojawia się więc pytanie czy Baldur’s Gate III nie będzie punktem zwrotnym i momentem, w którym konieczne będzie dokonanie zmian. Tylko czy niektórzy gracze nie poczują się przez to poszkodowani?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo do jej zrozumienia konieczne jest omówienie kilku wątków. Zacznijmy od samego podzielonego ekranu. Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że jest to dosyć poważne wyzwanie technologiczne. W końcu tę samą grę trzeba obsłużyć dwa razy, a gracze raczej nie spojrzą z wyrozumiałością na obniżoną jakość grafiki. Warto przypomnieć, że tego typu problemy występowały już wcześniej i to w grach first party. Pierwsze było Halo Infinite, które nie oferowało na start podzielonego ekranu, oficjalne ze względu na problemy na Xbox One. Bez tej funkcjonalności ma też wystartować Forza Motorsport. Z jeszcze innej strony pamiętajmy, że split-screen jest dosyć niszowy i nie jest standardem nawet w grach z mocnym naciskiem na kooperację.

Konsolowa wyłączność Baldur’s Gate III nie jest efektem porozumienia Larian Studios z Sony. Gra ominie Xboksa ze względu na problemy techniczne związane z Xbox Series S. Belgijskie studio nie mogło sobie poradzić z kanapową kooperacją na podzielonym ekranie i zdecydowało, że nie będzie przez to opóźniać wszystkich wersji konsolowych. Microsoftowi odbija się czkawką posiadanie tańszego i mniej wydajnego sprzętu. Oczywiście gigant z Redmond, zaraz po tym jak sprawa wyciekła, obiecał wsparcie techniczne, ale sytuacji to nie uratowało. Kilkumiesięczne opóźnienie stało się więc faktem. Wprawdzie nie jest to wielka tragedia (nawet przy tej skali popularności gry), ale podważa całą strategii Microsoftu opartą na dwóch wersjach konsoli. Czy w takim razie nie jesteśmy świadkami pierwszego przypadku, w którym Series S zaczyna poważnie ciążyć?

Problem wydaje się więc duży, ale tylko z perspektywy pojedynczych gier. Cała reszta produkcji może działać na Series S bez problemów. Sprzęt jest mniejszy i tańszy, a także skrojony pod monitory czy małe telewizory, głównie obsługujące rozdzielczość 1080p. Gry na takich urządzeniach są odpowiednio dostosowane i czasami działają w 30 FPS zamiast 60 FPS. Nie jest to problem, ponieważ teoretycznie gracz kupując taką konsolę powinien o tym wiedzieć. Dla Microsoftu to z kolei możliwość dotarcia do nowych klientów, dla których niższa cena znacząco obniża barierę wejścia do nowego ekosystemu. Nie powinna więc dziwić popularność Serie S na rynkach azjatyckich, gdzie marka Xbox dopiero buduje swoją popularność.

Inną perspektywą mają deweloperzy. Xbox w tej generacji to sprzedaż na poziomie około 25 mln sztuk. Taka baza nie jest mała, ale rozkłada się na dwa sprzęty, pod które trzeba zoptymalizować grę. Zupełnie inaczej jest na PlayStation, gdzie niespełna 40 milionów konsol to tylko jedna konfiguracja. Podział na Series S i X jest więc korzystny, ale głównie dla Microsoftu i części konsumentów. Cała reszta branży musi się lekko pomęczyć. Problem w tym, że wbrew pozorom to nie tylko kwestia kooperacji na podzielonym ekranie. Osobiście znam jedno polskie studio, które borykało się z problemami z Serie S, mimo że tworzyło grę dla pojedynczego gracza. W tym przypadku były to kwestie związane z optymalizacją bardziej wymagających technologicznie etapów. Niestety nie jestem upoważniony do zdradzania większej liczby szczegółów, ale podaję ten przykład abyście mieli świadomość, że absolutnie nie mówimy tylko o jednej funkcjonalności. Tańszy Xbox ciąży więc znacznie częściej i w różnych przypadkach. Absolutnie nie jest to nic zaskakującego. Już w momencie zapowiedzi Serie S można było się tego spodziewać. Kwestią sporną było tylko to kiedy problemy zaczną się pojawiać i na jakim etapie obecnej generacji stanie się to medialnym tematem.