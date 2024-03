Suicide Squad miało dziś ukazać się na kolejnej platformie, ale coś nie wyszło

Wiemy już, kiedy w Suicide Squad: Kill the Justice League rozpocznie się 1. sezon rozgrywek . Dzisiaj – 5 marca 2024 roku – najnowsza produkcja Rocksteady Studios miała zadebiutować na kolejnej platformie. Okazuje się jednak, że najnowsza gra twórców serii Batman: Arkham – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie trafi dziś do szerszego grona odbiorców.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Suicide Squad: Kill the Justice League pojawi się w Epic Games Store dopiero 26 marca 2024 roku, a więc na dwa dni przed startem 1. sezonu rozgrywek. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X deweloperzy ze studia Rocksteady Studios podziękowali również użytkownikom platformy Epic Games za cierpliwość.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych (Steam), a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.

Wczytywanie ramki mediów.