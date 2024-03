Pierwszy sezon Suicide Squad ze szczegółami. Joker, nowe bronie i nie tylko

Na początku marca poznaliśmy datę premiery pierwszego sezonu rozgrywek w Suicide Squad: Kill The Justice League. Jak wiemy, do gry zmierza między innymi Joker, jednak teraz twórcy podzielili się bardziej szczegółowymi informacjami związanymi z nową zawartością. W sieci pojawił się również gameplay trailer dedykowany wydarzeniu.

W związku z tym wydarzeniem twórcy udostępnili w sieci nowy zwiastun zatytułowany „Welcome to the Funhouse”, a także podzielili się bardziej szczegółowymi informacjami o nowościach zmierzających do gry. Jak czytamy na oficjalnej stronie gry , do tytułu trafi nowa postać, kolejne bronie, skórki i misje.