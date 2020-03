Trzy oblicza obudowy MSI MPG SEKIRA 500 - czym się różnią?

Tech

Paweł Rudy ,

Obudowy komputerowe od MSI pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno. Wielu producentów komponentów PC próbuje swoich sił w tym segmencie z różnymi skutkami. Ostatnia recenzja MSI MAG Forge 100M pokazała, że smocza marka nabrała tempa w odpowiednim kierunku i zaserwowała produkt, który po drobnej obniżce mógłby konkurować z Silentium PC. Pomijam już to, że moim zdaniem Forge wygląda ciekawej od SG1.

Seria SEKIRA wycelowana została w bardziej majętną klientele, która ponad wszystko stawia na prostą i elegancką stylistykę. Gdybym miał loft i chciałbym kupić obudowę, który przypasuje do mojego industrialnego biurka, patrzyłbym między innymi na tą właśnie serie. Nic dziwnego, że dwa z trzech modeli otrzymały międzynarodowe nagrody iF Product Design. Jedynie najtańsza wersja z “P” na końcu nie załapała się na emblemat, zapewne za skromniejszą selekcję portów na froncie i brak wyciąganej ramki dla chłodzenia wodnego od góry.

Warto też na wstępie zaznaczyć, że SEKIRA to ogromna obudowa, która ma 54,5 cm wysokości przy 53 cm głębokości i 23,2 cm szerokości. Dla porównania Forge jest wysoki na niecałe 50 cm, głęboki tylko na 42 cm i szeroki na 21 cm. Dzięki tak dużym gabarytom w środku każdej SEKIRY można spokojnie zmieścić płytę główną w formacje E-ATX i cały system chłodzenia wodnego z pompą, rezerwuarem, rurkami i blokami.

Jakie są wspólne cechy serii MSI MPG SEKIRA 500?

Zanim przejdziemy do największych różnic między członkami serii MSI MPG SEKIRA 500 warto wspomnieć o cechach wspólnych tych wszystkich konstrukcji:

Wymiary (Głębokość – 530 mm; Szerokość – 232 mm; Wysokość – 535,5 mm) Kompatybilność z formatami płyt głównych (od E-ATX do ITX) Ilość zatok na dyski 2,5” (3) Maksymalna długość karty graficznej (400 mm) Maksymalna wysokość chłodzenia CPU (170 mm) Układ wentylatorów ( Przód: Do 3 x 120mm / 3 x 140mm / 2 x 200mm; Góra: Do 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 200mm; Tył: Do 1 x 120mm / 1 x 140mm) Kompatybilność z chłodzeniami wodnymi ( Przód: Do 280mm; Góra: Do 360 mm; Tył: 120 mm) Możliwość wertykalnego montażu karty graficznej (Brak risera w zestawie) Beznarzędziowy montaż szklanych paneli bocznych Układ filtrów przeciw kurzowi

Na pierwszy rzut oka cech wspólnych jest bardzo dużo, szczególnie patrząc na sam szkielet.

W serii MSI MPG SEKIRA chodzi jednak o stylistykę. Ta zmienia się znacznie z modelu na model i to nad nią skupię się w następnym akapicie.

Co różni obudowy MSI MPG SEKIRA 500?

Najtańszym przedstawicielem serii jest MSI MPG SEKIRA 500P, w której poczyniono parę stylistycznych oraz praktycznych cięć. Jak już pewnie zdołałeś zauważyć, ostre krawędzie wszystkich obudów w linii są wykończone na połysk srebrny albo złoty. Tutaj mamy srebro, choć nie mogę powiedzieć, że jest to jakaś znacząca zmiana.

Prawdziwe różnice zaczynają się gdy dojdziemy do portów, bo 500P ma układ 2x USB 3.2 Gen1 + USB 3.2 Typu-C + 2x USB 2.0. Te dwa ostatnie trochę odstają od reszty pod względem generacji, choć zdaję sobie sprawę z tego, że są sporym czynnikiem cenowym. Tak moi drodzy, porty USB 3.2 są diabelnie drogie wobec USB 2.0.

Na froncie MSI MPG SEKIRA 500P znalazły się trzy wentylatory 120 mm, co też jest konfiguracją odosobnioną w linii. Droższe modele z “G” i “X” na końcu korzystają w zamian za to z dwóch jednostek 200 mm, odpowiednio bez i z podświetleniem ARGB. Większe wentylatory mogą się wolniej kręcić, by osiągnąć ten sam przepływ powietrza, co potencjalnie podnosi kulturę ich pracy.

Na sam koniec dla mnie największa strata, czyli brak specjalnej ramki do montażu chłodzenia wodnego na górze obudowy. Aluminiowy stelaż znacznie ułatwia przytwierdzenie chłodnicy w odpowiednie miejsce, jednak zarezerwowano go dla klientów sięgających po wyższe modele.

A jak już o nich mowa, to przejdźmy do środka stawki, czyli MSI MPG SEKIRA 500G. Wydaje mi się, że tym razem oznaczenie odnosi się do złotego (G – Gold) wykończenia krawędzi, bo przy nazewnictwie Forge średniak określony był literą “M”. Tak czy inaczej na pokładzie znalazły się już porty USB 3.2 Gen 1 zamiast USB 2.0 i dwa wentylatory 200 mm na froncie. Wreszcie mamy też w zestawie wspominaną powyżej ramkę.

MSI MPG SEKIRA 500X jest najwyższym przedstawicielem serii, który został wręcz wypełniony wentylatorami ARGB i obudowany szklanymi panelami, które mogą je wyeksponować. Krawędzie pozostały srebrne, co jest dla mnie dobrym ruchem, bo lepiej komponują się z LEDami od złota.

Na froncie znalazły się znów dwa wentylatory 200 mm, z tym że jeden z ich został oświetlony, bo widać go przez przeszkloną sekcję przedniego panelu. Granica szkła jest też zaznaczona rozświetlonym pasem, więc razem wygląda to całkiem przyzwoicie. W środku zrezygnowano z dwóch dodatkowych kieszeni na dyski 3,5”, więc zostało ich cztery.

Górna sekcja SEKIRA 500X została już praktycznie w pełni przeszklona, więc na top powędrowały dwa wentylatory 200 mm z ARGB. Na tyle też stało się światło, do kompletu.

Świetne jest to, że całym podświetleniem można sterować za pomocą dołączonego do obudowy kontrolera i oprogramowania płyty głównej. Podpięcie owego kontrolera pod port RGB da Ci dostęp do aplikacji takich jak MSI Mystic Light, które pozwalają na tworzenie spersonalizowanych efektów i trybów światła. Light show w tempo muzyki na MSI MPG SEKIRA 500X będzie wyglądało obłędnie podczas imprezy ze znajomymi, szczególnie że zagrać może aż na ośmiu źródłach światła.

Która SEKIRA 500 ma najwięcej sensu?

Z perspektywy stylistyki ciężko jest mi powiedzieć, która z tych obudów ma najwięcej sensu, bo to zależy od gustu. Mi najbardziej pasuje 500X, bo ma duże i kolorowe wentylatory, a kogoś innego przyciągnie złota obwoluta w 500G, bo idealnie przypasuje mu do innych detali stanowiska.

Jeżeli masz zamiar montować chłodzenie powietrzne do procesora, to tak na prawdę większość minusów płynących z wyboru najtańszego modelu 500P Cię nie dotyka. Będzie może nieco głośniej przez trzy mniejsze wentylatory zamiast dwóch większych, ale nie są to różnice warte dopłaty 100 zł.

Przy chłodzeniu wodnym dobrym wyborem będzie druga opcja, czyli 500G, bo ta ma już specjalną ramkę montażową, a do tego mieści już w sobie większe wentylatory i porty nowszej generacji. Przy 500X montaż chłodnicy będzie łączył się z demontażem podświetlonych wentylatorów, więc to dużego sensu nie ma. 500P powinno bez problemu przyjąć chłodzenie cieczą, jednak jego montaż będzie trochę bardziej kłopotliwy.

No dobra, to która SEKIRA 500 ma najwięcej sensu? Ta, która Ci się najbardziej podoba i przy tym nie boli Cię jej wysoka cena. Mając na tapecie takie obudowy, ciężko jest mówić o porównaniach, bo te na rynku walczą przede wszystkim zdecydowaną stylistyką. Jeżeli szukałeś czegoś kompaktowego albo mało rzucającego się w oczy, to jesteś w złym miejscu. SEKIRA 500 jest dla mnie bardziej meblem niż obudową komputerową, a to sporo mówi o filozofii jej powstania.

Już niebawem na rynku pojawi się mniejszy model o nazwie MSI MPG SEKIRA 100R, jednak na razie nie ma o nim oficjalnych informacji. Pierwszy raz ujrzałem ją cztery dni temu podczas oglądania materiału wideo na kanale Gamers Nexus.

Wraz z Gungirem 110R szykuje nam się całkiem interesująca ofensywa, choć MSI jest wciąż ograniczane projektowo przez możliwości fabryki, w której obudowy zamawia. Mam nadzieję, że w przyszłości Smoki postawią na własną linię produkcyjną, choć na początku muszą być ku temu ekonomiczne przesłanki. Myślę, że Forge, Gungnir i Sekira są dobrymi podwalinami dla dalszych sukcesów.