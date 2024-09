Actina View z dyskiem WD Black - idealny komputer dla graczy i twórców!

Actina View z dyskiem WD Black to zestaw stworzony z myślą o tych, którzy oczekują więcej. Wyposażony w 32 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną Radeon RX 7700 XT, ten komputer dostarcza niesamowitych wrażeń zarówno w grach, jak i przy pracy z zaawansowanymi programami graficznymi. Jednak to właśnie dysk WD Black SN850X jest jednym z głównych bohaterów tego zestawu.

Dysk WD Black SN850X wyróżnia się nie tylko niesamowitą szybkością, ale także stabilnością i niezawodnością, co jest kluczowe dla graczy i twórców treści, którzy potrzebują sprzętu działającego bez kompromisów. Ten superszybki dysk SSD NVMe zapewnia błyskawiczne uruchamianie systemu oraz aplikacji, a także znakomite prędkości odczytu i zapisu danych, dzięki czemu możemy zapomnieć o długim czasie ładowania gier i programów.

WD Black SN850X to jeden z najszybszych dysków dostępnych na rynku, a jego obecność w zestawie Actina View sprawia, że mamy do czynienia z komputerem stworzonym do zadań specjalnych. Ten dysk potrafi osiągnąć prędkości odczytu do 7300 MB/s, co pozwala na bezproblemową pracę z dużymi plikami i przyspiesza ładowanie nawet najbardziej wymagających gier AAA. Dla twórców wideo, fotografów i wszystkich, którzy pracują z dużą ilością danych, to absolutna rewolucja.

Komputer stworzony na miarę przyszłości

Dzięki przemyślanemu doborowi komponentów, Actina View z dyskiem WD Black to nie tylko potężny komputer na dziś, ale także inwestycja w przyszłość. Karta graficzna Radeon RX 7700 XT zapewnia wsparcie dla najnowszych technologii, co gwarantuje oszałamiające efekty wizualne w najnowszych grach. Z kolei 32 GB pamięci RAM pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu wymagających aplikacji bez obawy o spowolnienie systemu.