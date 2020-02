IEM 2020 i Coronavirus - Czy ryzyko jest realne?

News

Paweł Rudy ,

IEM 2020 to impreza masowa, przez którą przewija się masa osób. Nic więc dziwnego, że za wielką statystyką w oczach organizatorów czaić się może niebezpieczeństwo, niesione przez zakaźnego Coronavirusa.

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA

W związku z tym w ostatniej informacji prasowej mogliśmy przeczytać, że przed wejściem na IEM każdy z uczestników przejdzie pomiar temperatury ciała, a na miejscu zostanie zwiększona ilość personelu medycznego. Obie decyzje uważam za mało sensowne, bo pomiar temperatury niewiele pomaga, gdy wirus jest zakaźny przed pierwszymi symptomami. Jego przebieg nie jest też ostry, o ile nie jest się osobą już obciążoną chorobowo i w sędziwym wieku, więc dodatkowy personel medyczny będzie się przez najbliższe trzy dni nudził.

No chyba że ekipa uderzeniowa będzie ścigać ludzi z katarem, spowodowanym staniem w wydłużonej kolejce na IEM, w końcu aura zapowiada się mało wakacyjna.

Tak czy inaczej ruchy i obawy związane z Coronaviursem w Polsce są w głównej mierze napędzane przez media, które z takich okazji lubią sobie podbić klikalność na filmach i portalach, szczególnie pod koniec miesiąca. Nowy rzut zachorowań w Europie wynika z powrotów z ferii zimowych i ma swoje źródło we Włoszech, więc w Polsce skala problemu jest wciąż minimalna.

Jakiekolwiek kwarantanny przebiegają daleko od Katowic, a i tak nie są to stany niebezpieczeństwa dla życia pacjentów, bo COVID-19 poddaje się leczeniu przeciwwirusowemu. Antybiotyki nie działają, więc nawet z nimi nie kombinujcie, trzeba swoje odleżeć i dać organizmowi zadziałać, wspomagając się lekami uśmierzającymi dokuczliwe symptomy.

Ceny maseczek też poleciały do góry, co jest następną patologią i dezinformacją, bo one nie chronią PRZED zakażeniem, tylko PO zakażeniu, żeby bardziej wirusa nie roznosić. Według organizacji WHO tylko osoby z kaszlem i lekkimi symptomami, takimi jak gorączka oraz poczucie osłabienia, powinny je kupować, a w innym wypadku powinno się je zostawić w sklepach dla osób, które zajmują się chorymi.

Niestety panika zasiana w mediach doprowadziła do odwrotnego efektu. Ludzie myślą, że kawałek szmatki jest w stanie przechwycić wirusa, z którym nie radzą sobie filtry HEPA H13, instalowane w najwyższej klasie oczyszczaczy powietrza. To jest znacznie za mały mikrob i jedyna szansa na jego przechwycenie pojawia się wtedy, gdy doczepi się do znacznie większej cząsteczki.

Jakie są sensowne ruchy, które uchronią Cię przed złapaniem Coronaviursa? Oto parę z nich zarekomendowanych przez WHO, a nie specjalistów z komentarzy:

Regularnie i dokładnie myć ręce płynem opartym o alkohol lub wodą z mydłem. Utrzymać co najmniej metr odstępu od osoby, która kaszle bądź kicha. Nie dotykać oczu, nosa i ust. Wirus łatwo przeniesie się z rąk. Zakrywać usta i nos podczas kaszlenia i kichania, najlepiej chusteczką. Jeżeli nie masz, użyj zgiętej w łokciu ręki. Jeżeli czujesz się chory, zostań w domu. Bądź na bieżąco z doniesieniami o wirusie w Twoim regionie.

Jak widać zasady niewiele różnią się od tego, co każdy z nas powinien robić codziennie, czyli dbać o higienę. W końcu źródłem każdej większej plagi jest jej zaniedbanie. W przypadku, gdy jednak poczujesz się gorzej, zgłoś się do lekarza w trybie natychmiastowym, niezależnie od swoich dotychczasowych planów. Symptomów nigdy nie można bagatelizować, więc znów wracamy do zaniedbania jako źródła wszelkich problemów.

Sama umieralność na Coronavirusa nie jest większa od tej, którą może pochwalić się zwykła grypa, więc i tutaj nie ma się o co martwić. Tak jak pisałem powyżej, na śmierć narażone są tylko osoby z osłabioną odpornością i takie z poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Ryzyko dla Twojego zdrowia i życie jest takie samo, jak w przypadku każdej innej imprezy masowej.

Kto nie dał się zwariować medialnemu szaleństwu Coronavirusa?

Mam nadzieję, że na tym etapie podejdziesz do swojej obecności na IEM 2020 z większym spokojem i rozsądkiem. Ja sam będę przez trzy dni obecny na stoisku Actina (C3) i ani przez chwilę nie rozważałem odwołania swojej obecności. Pojawi się też u nas wiele znanych z internetu twarzy, takich jak:

Mamy przygotowane masę nagród, przecen w sklepie Sferis i atrakcji, więc też nie daj się zwariować i wpadaj w weekend na IEM. Nie pozwól na zwycięstwo pogromców dobrej zabawy!