Jednorożec w kosmosie - Mobile Suit Gundam UC na Netfliksie

Dla nich jedynym skojarzeniem jest RX-0 Unicorn Gundam, flagowa jednostka kultowego Mobile Suit Gundam Unicorn.

U.C. 0096

Mamy rok 96 ery Universal Century. Federacja Ziemska podnosi się po wyniszczających wojnach z siłami Neo Zeonu sprzeciwiającego się jej rządom. W znajdującej się na kolonii produkcyjnej Industrial 7 fundacji Vist, przechowywane są informacje dotyczące Skrzyni Laplace'a, tajemnicy która może obalić władzę Federacji. Główny bohater - Banagher Links – to młody uczeń, który ratuje dziewczynę przedstawiającą się jako Audrey Burne. Chcąc jej pomóc, wplątuje się w bitwę która wstrząsa kolonią. W jej trakcie Siły Federacji próbują powstrzymać wysłanników Neo Zeonu, którzy przybyli po informacje dotyczące Skrzyni. W wyniku walki Fundacja zostaje zniszczona. Żeby uratować kolonię Banagher zasiada za sterami RX-0 Unicorna, który jest kluczem do lokalizacji Skrzyni. Nasz bohater będzie musiał zmierzyć się z niesprawiedliwością wojny oraz podjąć decyzję, po której stronie konfliktu stanąć.

Ojcowie Jednorożca

Seria powstała na podstawie nowelki autorstwa Harutoshi Fukui. Za ekranizację odpowiadał Kazuhiro Furuhashi, który reżyserował takie tytuły, jak Hunter × Hunter, You're Under Arrest czy Rurouni Kenshin. Za projekty maszyn odpowiadają Yoshikazu Yasuhiko i Hajime Katoki. Na szczególną uwagę zasługuje praca Pan Katokiego, który zasłynął wcześniej z projektów mechów z popularnej wśród polskich widzów serii OVA „Gundam Wing: Endless Waltz”.

Gundam na Netfliksie

Mobile Suit Gundam UC, bo taki tytuł nosi ta animacja na platformie Netflix, jest dla nas dostępny w przystępnej wersji z polskimi, angielskimi oraz niemieckimi napisami w dwóch wersjach audio: oryginalnej japońskiej jak i angielskiej. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia część serii na tej platformie. W szczególności liczymy na kontynuację wydarzeń z serii Gundam UC przedstawioną w filmie: „Mobile Suit Gundam Narrative”.

Sawano Drop

W serii Gundam Unicorn muzyka gra ogromną rolę w budowaniu napięcia. Za nią odpowiada nie kto inny, jak Hiroyuki Sawano, legenda w branży. Zasłynął jako kompozytor ścieżek dźwiękowych do takich hitów jak Attack on Titan, Re:Creators, Aldnoah.Zero, The Seven Deadly Sins i wielu innych. Potrafi on przekazać swoją muzyką ogromne pokłady energii i zachwycić swoim wyczuciem rytmu. Wśród fanów utarł się nawet zwrot „Sawano Drop” nawiązujące do jego dynamicznych zmian tempa.

Słowa polecenia

Mobile Suit Gundam Unicorn dla fanów jest jedną z najlepszych części cyklu. Jednocześnie dla nowych odbiorców jest świetnym punktem wejścia z racji swojej przystępności i dostępności.

Mam nadzieje że pokochacie serię tak jak ja.

Ciekawostka 1

Od 2017 roku na Odaibie w Tokio przed muzeum Gundam Front Tokyo można obejrzeć statuę „RX-0 Unicorn Gundam”. Waży ona 49 ton, mierzy 19,7 metrów wysokości a w wieczornych pokazach przy akompaniamencie muzyki transformuje się na oczach widzów.

Ciekawostka 2

Prace Hajime Katoki są na tyle wybitne że otrzymały własną linię modeli Gunpla w jakości MG (Master Grade) sygnowane oznaczeniem Ver.Ka. Są to wybrane i dopracowany modele które zachwycają dbałością o szczegóły.