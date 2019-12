Prezenty dla graczy na święta

Inne

Adam "Harpen" Berlik ,

Święta tuż, tuż, więc czas najwyższy pomyśleć o prezentach. Niektórzy pod choinką najchętniej znaleźliby grę wideo, ale na rynku co rusz pojawia się mnóstwo nowych tytułów, więc osobom niemającym do czynienia z elektroniczną rozrywką może być ciężko wybrać odpowiednią produkcję. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prezentowym, w którym nie mogło zabraknąć propozycji zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy; pojawiły się również gry familijne – w sam raz na rozkręcenie drętwej nasiadówki.

Rayman Legends

Kolorowa grafika jednoznacznie sugeruje, że Rayman Legends to gra dla najmłodszych fanów elektronicznej rozgrywki, którzy nie będą mieli większych kłopotów z przejściem wszystkich obowiązkowych poziomów. Z kolei opcjonalne wyzwania adresowane są wyłącznie dla starszych fanów platformówek, o czym warto pamiętać przed zakupem tego tytułu. Można więc poprosić starsze rodzeństwo lub rodziców o pomoc w przejściu tych trudniejszych etapów.

Pokemon Sword & Shield

Najnowsza gra z Pokemonami jest dostępna wyłącznie na Switchu, więc jeśli osoba, którą zamierzacie obdarować posiada tę konsolę, to nie mogliście lepiej trafić. Dlaczego? Bo Pokemon Sword & Shield to pierwsza odsłona cyklu oferująca możliwość złapania stworków ósmej generacji. Umieściliśmy ją w dziale z propozycjami dla dzieci, ale Pokemon Sword & Shield będzie idealnym prezentem dla wszystkich, którzy uwielbiają łapać Pokemony, a następnie walczyć z nimi przeciwko sztucznej inteligencji lub innym graczom.

LEGO Przygoda 2 Gra wideo

Jeśli twoja pociecha nieustannie podśpiewuje „życie jest czadowe”, to z pewnością chętnie będzie towarzyszyć Emmetowi, Żylecie, Batmanowi oraz innym postaciom w grze bazującej na filmie LEGO Przygoda 2. Co warte odnotowania, możliwa jest rozgrywka w dwie osoby na jednym ekranie, więc możecie wspólnie eksplorować kolejne światy, walczyć z przeciwnikami i rozwiązywać zagadki.

Minecraft

Ciężko powiedzieć, czy są jeszcze na świecie dzieci, które nie grały w Minecrafta, bo to gra-fenomen, dlatego też nie mogło jej zabraknąć w naszym zestawieniu. Oferująca niesamowitą swobodę działania umożliwia wydobywanie zasobów, stawianie nowych budynków, a nawet tworzenie własnych wirtualnych światów. Ze względu na brak z góry narzuconego celu rozgrywki pozwala wykazać się kreatywnością, a o tym, jak pomysłowi potrafią być gracze można przekonać się, oglądając filmy na YouTube.

Overcooked

Za sprawą Overcooked będziecie mogli poczuć się, jak uczestnicy Piekielnej Kuchni Gordona Ramseya, bo zadaniem graczy jest wydanie jak największej liczby potraw w jak najkrótszym czasie. Dysponując stosunkowo prostymi recepturami musimy przygotowywać odpowiednie składniki, a nawet myć naczynia. Przed rozpoczęciem każdego etapu warto zaplanować, kto zajmie się np. smażeniem mięsa, kto pokroi warzywa, a kto zadba o serwowanie posiłków klientom.

Ukryty Plan

Z pewnością niejednokrotnie chcieliście mieć wpływ na przebieg filmu. Co prawda Ukryty Plan jest wyłącznie animacją komputerową, a nie filmem, to i tak oferuje dość ciekawą mechanikę rozgrywki, gdyż skupia się ona wyłącznie na podejmowaniu decyzji w kluczowych momentach seansu. Trzeba jednak dodać, że przed ekranem zasiada nie jedna, ale kilka osób, w efekcie czego bohaterowie działają zgodnie z wyborami większości użytkowników. Czasem można ich przechytrzyć i – pomimo sprzeciwu innych graczy - postawić na swoim.

Wiedza to potęga

Wiedza to potęga jest z kolei interaktywnym teleturniejem, w którym mamy okazję wykazać się znajomością rozmaitych dziedzin. Całość skonstruowano tak, by z częścią pytań poradzili sobie wasi dziadkowie lub rodzice, ale nie brakuje również zagadnień adresowanych wyłącznie do młodszych użytkowników. Gra jest bardzo prosta w założeniach i – co istotne – tak samo jak w Ukrytym Planie – nie sterujemy przy wykorzystaniu kontrolera, ale za pomocą smartfona (wcześniej należy zainstalować na nim odpowiednią aplikację dostępną w Sklepie Google Play).

Just Dance 2020

Choć lista utworów dostępnych w grze Just Dance 2020 spełni głównie oczekiwania fanów współczesnego popu, to dzięki płatnej subskrypcji Just Dance Unlimited (pierwszy miesiąc jest darmowy!) będziecie mogli spróbować zatańczyć Miłość w Zakopanem i Ona Tańczy Dla Mnie, a także wiele doskonale znanych, zagranicznych hitów, jak np. kultowe Blue (Da Ba Dee), Asereje, Dragostea din tei czy Eye of the Tiger. W tym przypadku najlepiej kupić wersję na Switcha, bo można ją najłatwiej zabrać ze sobą i podłączyć do telewizora u rodziców.

FIFA 20

FIFA 20 pod choinkę to świetny pomysł dla prezent dla wszystkich, którzy uwielbiają piłkę nożną. Najnowsza odsłona cyklu nie wprowadza może rewolucyjnych zmian względem poprzedniej części, ale nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z najpopularniejszą grą tego typu, która oferuje zupełnie nowy tryb VOLTA Football bazujący na tym, co niegdyś oferowała seria FIFA Street. To oczywiście nie wszystko, bo FIFA 20 to gwarancja wielu godzin emocjonującej zabawy dla jednego i wielu graczy (multiplayer dostępny jest zarówno przy jednym ekranie, jak i za pośrednictwem internetu).

PUBG

Stu graczy ląduje na jednej mapie, a starcie wygrywa ten, kto jako ostatni utrzyma się przy życiu – tak proste zasady rozgrywki niewątpliwie zadecydowały o sukcesie gatunku battle-royale, którego jednym z głównych przedstawicieli jest pierwszoosobowa strzelanka sieciowa znana jako PUBG, czyli Playerunknown’s Battlegrounds. Rozpoczynając swoją przygodę nie mamy przy sobie dosłownie żadnego ekwipunku, więc musimy zdobyć jakąś broń, może element pancerza i liczyć na to, że przy pomocy dostępnego wyposażenia uda nam się rozprawić z wrogami.

Rage 2

Rage 2 to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Grę śmiało można określić połączeniem Just Cause z najnowszym Doomem, ponieważ za otwarty świat odpowiada Avalanche Studios, natomiast fenomenalną mechanikę strzelania opracowało id Software. Tytuł może nie posiada wciągającej, pełnej zwrotów akcji fabuły, ale ładowanie headshotów kolejnym wrogom, odblokowywanie nowych rodzajów broni i umiejętności, a także zwiedzanie lokacji to elementy, które niewątpliwie przyciągają do ekranu.

Trials Rising

Easy to learn, hard to master, czyli łatwa do nauczenia, ale trudna do perfekcyjnego opanowania. Taka jest właśnie zręcznościowa gra motocyklowa Trials Rising, w której pokonujemy tory wypełnione licznymi przeszkodami. Prawda, że proste? Wcale nie, bo o ile początkowe etapy są naprawdę banalne, o tyle później trzeba się nieźle napocić, by w odpowiednim miejscu wybić się z rampy, zapanować nad motocyklem w powietrzu i doskoczyć tam, gdzie trzeba. Dodajmy do tego fakt, że kluczowe jest dojechanie do mety w jak najkrótszym czasie i mamy przepis na tytuł, którego ukończenie w stu procentach zarezerwowane jest tylko dla nielicznych.

Borderlands 3

Kooperacyjna strzelanka z elementami RPG, w której ewidentnie nie liczy się to, po co strzelamy, ale do kogo. Borderlands 3 to jeden z najlepszych looter shooterów, czyli produkcji skupiających się na zdobywaniu coraz lepszych rodzajów broni i innych elementów wyposażenia. Można w niego grać samemu, ale dzieło studia Gearbox Software ewidentnie powstało z myślą o trybie kooperacji. Nie ma to jak zebrać grupę znajomych i wspólnie ruszyć na podbój Pandory oraz innych planet. Tak, tak – w Borderlands 3 mamy własny statek kosmiczny, którym podróżujemy po galaktyce.

The Sims 4 Uniwersytet

Zanim napiszemy cokolwiek o Uniwersytecie, pragniemy zaznaczyć, że jest to dodatek do The Sims 4, a więc upewnijcie się, że osoba, której zamierzacie kupić opisywane rozszerzenie posiada podstawową wersję gry. Jak nietrudno się domyślić, The Sims 4: Uniwersytet wprowadza możliwość rozpoczęcia studiów na rozmaitych kierunkach, takich jak np. informatyka, prawo, biologia czy pedagogika. Podobnie jak w prawdziwym życiu nie będziemy musieli chodzić na zajęcia, ale przyniesie to ze sobą odpowiednie konsekwencje, więc raz na jakiś czas warto pojawić się na wirtualnej sali wykładowej.

RiME

RiME to idealna propozycja dla graczy lubiących swobodną eksplorację i zagadki. W trakcie rozgrywki przenosimy się na tajemniczą wyspę, gdzie jako młody chłopiec poznajemy własną przeszłość. Jednocześnie staramy się zrobić wszystko, by dowiedzieć się więcej na temat otaczającego nas świata. Co ciekawe, dzieło autorstwa studia Tequila Works oferuje historię opowiedzianą bez użycia jakichkolwiek słów. Część wątków jest mimo wszystko wyjaśniona dosłownie, choć niektóre wydarzenia, w tym przede wszystkim zakończenie fabuły, można interpretować na wiele sposobów.

Ori and the Blind Forest

Trzeba przyznać, że powyższy zrzut ekranu z Ori and the Blind Forest wygląda obłędnie, a sama gra jest pełna takich widoków. Wielokrotnie nie możemy się jednak nimi nacieszyć zbyt długo, bo w tej dwuwymiarowe platformówce akcji bardzo często musimy szybko skakać po kolejnych obiektach otoczenia, unikać pułapek i walczyć z przeciwnikami. Gra spodoba się fanom gatunku metroidvania, bowiem świat jest otwarty, przez co – po pierwsze – łatwo się w nim zgubić, po drugie natomiast często powracamy do odwiedzonych wcześniej lokacji, by zwiedzić je przy użyciu umiejętności odblokowanych w innych miejscówkach. Szybką eksplorację ułatwiają na szczęście aktywowane w toku zabawy skróty.

Lost Ember

Podróż ograna, RiME też, Abzu nie ma przed tobą tajemnic, tak samo zresztą jak Firewatch i jeszcze wiele innych gier tego typu, to być może czas sięgnąć po Lost Ember. To zupełnie nowa gra przygodowa dla osób poszukujących relaksu, a nie wyzwania. Gra pozwala na wcielenie się w postać wilka, który stara się dowiedzieć, jak wyglądało jego poprzednie życie, w którym był kobietą. Warto odnotować, że produkcja umożliwia pokierowanie wieloma rozmaitymi zwierzętami, a każde z nich podchodzi do eksploracji świata zupełnie inaczej – niektóre latają, inne kopią tunele pod ziemią…

Red Dead Redemption II

Red Dead Redemption II to jedna z najlepszych gier w historii. Przejmująca, zapadająca w pamięć opowieść osadzona w realiach Dzikiego Zachodu toczy się – zdaniem niektórych – w zbyt wolnym tempie, ale większość fanów elektronicznej rozrywki uważa, że studio Rockstar Games odpowiedzialne za serię GTA ponownie stworzyło arcydzieło. Trudno z tym polemizować, bowiem średnia ocen w recenzjach na PlayStation 4 wynosi aż 97 procent (na podstawie 99 głosów).

Star Wars Jedi Fallen Order

Jeszcze do niedawna można było spotkać się z opiniami, że liniowe gry dla jednego gracza to już przeszłość, aż tu nagle pojawiło się Star Wars Jedi: Upadły zakon, czyli przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby osadzona w uniwersum Gwiezdnych wojen. To doskonała propozycja zarówno dla fanów kultowej sagi, jak i… miłośników Dark Souls, gdyż produkcja Respawn Entertainment pod wieloma względami nawiązuje do twórczości studia From Software.

Death Stranding

Death Stranding, to dowód na to, że Hideo Kojima, czyli autor serii Metal Gear, wciąż ma ciekawe pomysły. Określana – często złośliwie - mianem symulatora kuriera produkcja wielokrotnie potrafi chwycić za serce wzbudzając w graczach skrajne emocje. Poza tym, co tu dużo ukrywać, Death Stranding to wręcz pozycja obowiązkowa dla właścicieli PlayStation 4, którzy uwielbiają nietuzinkowe produkcje osadzone w postapokaliptycznym świecie, gdzie na śmiałków czekają naprawdę niezapomniane przygody.

The Outer Worlds

Klasyczne części serii Fallout, jak również Fallout: New Vegas to zdaniem wielu najlepsze odsłony tego cyklu. Wspominamy o tym dlatego, bo ducha wspomnianych produkcji można znaleźć w najnowszym, pierwszoosobowym cRPG-u firmy Obsidian Entertainment, czyli The Outer Worlds. To niesamowicie wciągająca, choć momentami zawierająca niewielkie błędy gra, w której – dla przykładu – można pokonać każdego bohatera niezależnego. Jak to wpływa na opowieść? Warto przekonać się na własnej skórze.

Gears 5

Gears 5 to nic innego, jak Gears of War 5, czyli de facto nie piąta, ale szósta (bo po drodze mieliśmy jeszcze Judgment) odsłona cyklu, w którym – najprawdopodobniej po raz pierwszy – otrzymaliśmy system osłon bez którego ciężko wyobrazić sobie współczesne gry akcji. Zanim pobiegniecie do sklepu po nowe Gearsy powinniście wiedzieć, że pod względem fabularnym jest to kontynuacja Gears of War 4, a głównym bohaterem opowieści nie jest Markus Fenix, choć ikoniczny protagonista nadal pojawia się na ekranie.

Blair Witch

Jeśli twoja żona obejrzała filmy z serii Blair Witch, to niewątpliwie lubi się bać, dlatego też gra osadzona w świecie znanym z kultowych obrazów z pewnością okaże się trafionym prezentem. Zwłaszcza, że dzieło rodzimego studia Bloober Team (ekipa ma na swoim koncie świetne Layers of Fear) spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród graczy i recenzentów.

Okami HD

W naszym zestawieniu pojawiają się także starsze gry, a wśród nich Okami, które po raz pierwszy zadebiutowało w 2006 roku. Nie proponujemy jednak edycji na PlayStation 2, ale wydanie HD, które można nabyć w wersjach na komputery i konsole obecnej generacji. To przepiękna i zapadająca w pamięć opowieść o bogini słońca ukazanej w formie wilczycy, której cechą charakterystyczną jest niebiański pędzel umożliwiający rysowanie kształtów na ekranie (w ten sposób walczymy, rozwiązujemy zagadki, itd.).

Abzu

Szukasz produkcji, która zaoferuje twojej lubej bezstresową eksplorację niezwykle klimatycznego świata? Jeśli tak, to powinieneś koniecznie zainteresować się Abzu, czyli grą studia, którego założyciel był dyrektorem artystycznym zespołu odpowiedzialnego za fenomenalną Podróż. Tym razem jednak nie trafimy na pustynię, ale będziemy zwiedzać morskie głębiny.

Telling Lies

Co byście zrobili, gdyby na waszym laptopie pojawiły się rozmaite filmiki przedstawiające życie innych ludzi? Bohaterka tej gry postanowiła je wszystkie dokładnie obejrzeć, składając poszczególne wątki w jedną spójną całość. Warto dodać, że na ekranie pojawili się znani aktorzy, w tym Angela Sarafyan (Westworld), Kerry Bishé (Narcos, Operacja Argo), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse) oraz Logan Marshall-Green (Spider-Man: Homecoming).

Concrete Genie

Jako że wspomniane wyżej Okami to jedna z najlepszych gier wszech czasów, na rynku nie mogło zabraknąć podobnych tytułów. Wśród nich znajduje się Concrete Genie, czyli produkcja ukazująca losy młodego chłopaka, który wszedł w posiadanie magicznego pędzla. Dzięki niemu może nie tylko malować, ale i ożywiać swoje obrazy, by ocalić swoje rodzinne, pogrążone w mroku miasteczko.