Borderlands zawładnie Warszawą: Cosplayerzy i fani zapełnią Blue City, Arkadię i Złote Tarasy

Spotkania z postaciami „Borderlands” w Warszawie

Jedną z głównych atrakcji dla fanów będą spotkania z cosplayerami przebranymi za postacie z gry „Borderlands”. W najbliższy weekend w Warszawie będzie można spotkać takie postacie jak Tiny Tina, grana w filmie przez Arianę Greenblat, Moxxi (Gina Gershon) oraz Handsome Jack. Przebrani cosplayerzy będą poruszać się po mieście, dając szansę na spotkanie z nimi nie tylko w wyznaczonych miejscach, ale także przypadkowo na ulicach stolicy.

Aby ułatwić fanom spotkanie z ich ulubionymi bohaterami, organizatorzy przygotowali szczegółowy harmonogram. W piątek, 9 sierpnia, cosplayerzy pojawią się w kinie Helios Blue City od godziny 18:00 do 19:00. Następnego dnia, w sobotę, 10 sierpnia, będzie można ich spotkać w Cinema City Arkadia od 17:30 do 19:30. Zwieńczeniem weekendu będzie niedzielne spotkanie 11 sierpnia w Multikino Złote Tarasy od 14:00 do 15:00. To doskonała okazja, aby porozmawiać o filmie, zrobić zdjęcia i nagrać filmiki z postaciami z „Borderlands”.