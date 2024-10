17 gier wraz z Red Dead Redemption 2 zniknie z PlayStation Plus. Znamy pełną listę

Jak wiemy z podanych informacji, w listopadzie z katalogu gier dostępnych w ramach usługi PlayStation Plus zniknie aż siedemnaście produkcji. Co ciekawe, jedną z nich ma być Red Dead Redemption 2, które w maju powróciło do abonamentu. Ma się to wydarzyć 18 listopada, lecz wczoraj uzyskaliśmy dostęp do czternastu innych tytułów.

Jak już wspomnieliśmy, w przyszłym miesiącu stracimy aż siedemnaście produkcji, co jest dość sporą liczbą w porównaniu z lipcem oraz sierpniem, kiedy to straciliśmy tylko po sześć tytułów. Lista nie została oficjalnie ogłoszona, a wszystkie wymienione gry znajdują się w sekcji sugerującej zniknięcie z abonamentu.

PlayStation Plus - gry, które zostaną usunięte z usługi 18 listopada: