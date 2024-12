Zwiastun Wiedźmina 4 oddaje poziom wizualny gry, do którego dąży CD Projekt RED

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w materiałach prasowych, zaprezentowany podczas The Game Awards 2024 pierwszy zwiastun Wiedźmina 4 reprezentuje wygląd gry, do którego dąży CD Projekt RED. Trailer został stworzony przy użyciu niestandardowej wersji silnika Unreal Engine 5, na którym zbudowana jest gra, oraz wykorzystuje zasoby z samej gry.

Ten zwiastun to filmowe spojrzenie na doświadczenie, jakie Wiedźmin IV ma zaoferować graczom. Nie jest on renderowany w czasie rzeczywistym, ale wykorzystuje tę samą technologię, na której powstaje Wiedźmin IV – Unreal Engine 5.

Zwiastun został wstępnie wyrenderowany w naszej własnej, zmodyfikowanej wersji silnika, z użyciem zasobów i modeli pochodzących bezpośrednio z gry. W związku z tym prezentuje on poziom wizualny, do którego dążymy. Jest to pokaz możliwości tej technologii w oddaniu stylu, atmosfery i ogólnego klimatu, jaki chcemy, aby cechował Wiedźmina IV.