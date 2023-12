Zwiastun GTA 6 wyciekł do sieci. Złe informacje o dacie premiery (Aktualizacja)

Aktualizacja: Oficjalny zwiastun Grand Theft Auto 6 trafił już do sieci. Trailer obejrzycie w tym miejscu.

Nie jest to pierwszy wyciek materiałów z GTA 6 i niedawno do sieci trafił krótki film prezentujący panoramę jednego z miast, które przyjdzie nam zwiedzić w grze. Tamten wyciek nie został potwierdzony, więc można zastanawiać się, czy poniższy materiał jest prawdziwy. Wygląda jednak autentycznie, dodatkowo ma długość, jaką będzie miał oficjalny trailer opublikowany jutro przez Rockstar Games. Wiadomość o wycieku zwiastuna przekazał Tom Henderson z Insider Gaming, który w przeszłości podał wiele sprawdzonych informacji o tej, jak i innych grał. Możemy więc zakładać, że już jutro o 15:00 polskiego czasu zobaczymy identyczny zwiastun. Dodatkowo wideo jest sukcesywnie kasowane z mediów społecznościowych, więc coś ewidentnie jest na rzeczy.

Można było się tego spodziewać, że zwiastun GTA 6 wycieknie przed oficjalną premierę. Już jutro Rockstar Games wypuści pierwszy trailer, który zapowiedzieli jeszcze przed weekendem. Niespodzianka zdołała jednak trafić do sieci przed debiutem i materiał można znaleźć już w mediach społecznościowych. Zwiastun Grand Theft Auto 6 ujawnia również termin premiery, który zgodnie z ostatnimi doniesieniami jest odległy.

Na zwiastunie mamy potwierdzenie, że GTA 6 zabierze nas do Vice City we współczesnych realiach, a zgodnie z przeciekami bohaterami będzie kobieta imieniem Lucy i mężczyzna nazwany Ricardo, których możemy zobaczyć na końcu materiału. Ponadto gra będzie miała podobny klimat do GTA 5, więc nie zabraknie miejskich gangów, słonecznych plaż, czy ogromnych posiadłości z basen.

Na końcu zwiastuna możemy zobaczyć, że datę premiery wyznaczono dopiero na 2025 rok. Niedawno informowaliśmy, że fani odnaleźli potencjalną datę debiutu gry wyznaczoną na kwiecień 2025 roku. Chociaż ta data może jeszcze ulec zmianie, to wygląda na to, że coś może być na rzeczy.

Zwiastun niestety nie ujawnia, na jakich platforma Grand Theft Auto 6 zadebiutuje w 2025 roku. Nie wiemy więc, czy wersja na komputery osobiste pojawi się w tym samym czasie, co edycje na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.