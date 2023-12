Data premiery GTA 6 jest już znana? Gracze odszyfrowali ukrytą przez Rockstara wiadomość

Pierwszy zwiastun GTA 6 zbliża się wielkimi krokami. Przed weekendem Rockstar Games ogłosił, że pierwszy trailer trafi do sieci już we wtorek 5 grudnia. Studio potwierdziło, że zwiastun będzie trwał 1 minutę i 31 sekund. W ostatnich dniach wielkim hitem sieci stało się krótkie wideo z rzekomego wycieku Grand Theft Auto 6, które prezentowało panoramę jednego z miast. Wciąż nie potwierdzono, czy materiał jest prawdziwy, ale teraz gracze dotarli do wiadomości, którą Rockstar Games zostawił w GTA Online. Fani zdołali ją rozszyfrować, a jej kolejna część może ujawniać datę premiery GTA 6.

Na koszulce pojawia się jeszcze jeden ciekawy ciąg cyfr, który na pozór wydaje się przypadkowy. Jeden z fanów odnalazł, że w pewnym momencie możemy zauważyć „040125”, co wskazuje na datę 1 kwietnia 2025 roku. Czyżby miał być to dzień premiery GTA 6? Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby Take-Two Interactive zamierzało wydać grę akurat w prima aprilis.

Warto jednak zauważyć, że 1 kwietnia 2025 roku, to wtorek. Również GTA V debiutowało we wtorek, który przypadał na 17 września 2013 roku. Z kolei Red Dead Redemption 2 pojawiło się na rynku w piątek, 26 października 2018 roku. Jeżeli jednak ta data jest prawidłowa, co może potwierdzić lub zaprzeczyć jutrzejszy zwiastun, to czeka nas jeszcze długo okres oczekiwania na premierę GTA 6.