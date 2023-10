"Zrobiłbym to całkowicie od nowa" – twórca serii Dead Space o trzeciej części

Miłośnicy serii Dead Space na pewno zgodzą się ze stwierdzeniem, że trzecia część tego kultowego cyklu okazała się sporym rozczarowaniem. Do tego doszła jeszcze słaba sprzedaż produkcji, co z kolei ostatecznie kilka lat później doprowadziło do zamknięcia studia Visceral Games. Niedawno jeden z twórców serii Dead Space, Chuck Beaver, udzielił wywiadu dla kanału CaptainBribo, w którym wypowiedział się m.in. właśnie na temat trzeciej odsłony.

Twórca serii Dead Space o trzeciej części

Deweloper przyznał, że gdyby był w stanie, stworzyłby grę całkowicie od nowa: