Zobaczymy Elden Ring: Definitive Edition? Nowe wydanie ma się pojawić na następcy Nintendo Switch

Jak już wiemy od dawna, Elden Ring okazał się ogromnym sukcesem, tak samo jak dodatek Shadow of the Erdtree, który zachęcił wielu fanów serii do powrotu do gry ponad dwa lata po premierze. Według najnowszych przecieków twórcy planują dalsze prace nad grą w postaci nowej edycji, lecz projektem ma się zająć zespół odpowiedzialny za wydanie jednej z produkcji studia na Nintendo Switch.

Elden Ring - twórcy planują wydanie Definitive Edition?

Według nieoficjalnych informacji podanych na Twitterze/X FromSoftware ma planować udostępnienie nowej edycji Elden Ringa, czyli Definitive Edition. Dowiedzieliśmy się, że wydanie ma trafić na następcę Nintendo Switch przed końcem nadchodzącego roku. Na oficjalne potwierdzenie wieści musimy jeszcze poczekać, lecz informacje podane przez Nasha Weedla wydają się być wiarygodne - informator od długiego czasu udostępnia szczegóły dotyczące podobnych tematów.

