Gigantyczny wyciek serii Pokemon. Pojawiły się informacje dotyczące kolejnych projektów

Jest wiele teorii, jak doszło do wycieku danych z Game Freak, a wielu użytkowników próbuje to powiązać z innym włamaniem do twórców Pokemonów, które miało miejsce w sierpniu. Dane zdobyte w tamtym czasie miały być wykorzystane do ponownego ataku i wykradnięcia kolejnych informacji. Jak już wspomnieliśmy, to prawdopodobnie nie jest koniec problemów ofiar przecieku - w najbliższej przyszłości mogą zostać udostępnione kolejne informacje zdobyte przez hakera.

Nie wiemy jednak, czego możemy spodziewać się po osobie odpowiedzialnej za wyciek, ponieważ haker miał zapewnić, że nie ujawni zbyt wielu informacji o kolejnych projektach studia. Do tej pory wyciekło sporo danych dotyczących m.in. nadchodzącego filmu Pokemon, kody źródłowe poprzednich odsłon serii oraz gry z 9. generacji wspomnianych stworzeń.